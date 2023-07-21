法國通過新法　俄羅斯逃兵可申請難民身分

▲法國20日通過新法，拒絕到烏克蘭作戰的俄羅斯士兵可獲得法國難民身分。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

法國20日通過一條新法，拒絕到烏克蘭作戰的俄羅斯士兵可獲得法國難民身分，不過須有正式文件或證明需要獲得庇護的動機，才可能通過申請。

根據法廣（RFI）報導，法國國家庇護權法院（CNDA）20日在聲明中表示，「CNDA裁定，逃避烏俄戰爭動員令的俄羅斯人和成為逃兵的被動員者可以獲得難民身分，因為一旦接受徵召，他們很可能直接或間接構成戰爭罪。」

不過想獲得庇護資格沒那麼容易，CNDA副主席馬塞-德戈瓦（Christine Massé-Degois）指出，「必須有正式文件或證明個人需要獲得庇護的動機，才可能獲得難民庇護身分。」

一名28歲的俄羅斯公民幾個月前的申請就被法院駁回，因為CNDA發現他的證詞並不符資格，申請人2013年就被免除兵役，並因家暴於2019年逃離俄羅斯，無法證明自己具備被動員的資格，因此一審駁回了他的庇護申請。

原告的律師薩里嘉利（Sylvain Saligari）指出，「法院強烈要求申請人提出自己可以被動員徵召的證明，但逃離國家的人並不會隨身攜帶徵召令或軍人手冊。」他計劃向最高行政法院提起上訴。