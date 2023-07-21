女車手初體驗結巴露餡　警追回160萬…被害人還稱「我是真投資」

記者鄧木卿／台中報導

台中市40歲黃姓女子日前到銀行要從自己帳簿內提領150萬元現金，卻又說不出用途，說話結結巴巴，行員懷疑黃被詐騙報警，警方到場詢問，原來黃不是受害者，反而是車手，員警透過黃持續和上手連絡，3小時後逮捕遠從台南要來收錢的30多歲楊姓女子，事後從黃女帳簿中順利通知被詐騙的9名匯款人，其中1人金額高達90萬元，員警好意告知他，他竟還辯稱「我沒有被騙，真的是投資」，令警方很無奈。

▲台中警方逮捕女車手，並誘出車手頭，成功追回160多萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第一分局繼中派出所日前獲報，有名紅衣女子要提領150萬元，行員問她作何用途，她卻是支支吾吾，一下子說是公司匯給她的，一下子又說有人匯錯到她的帳戶，行員認為黃女遭到詐騙。

員警到場了解，原來黃女並非被害人，反而是提領的車手，由於缺錢用，自已帳簿先是賣給詐欺集團使用，這次如果成功領出150萬元，她可以拿到4千元酬勞，由於是第一次提領，被員警一詢問，嚇得語無倫次。

繼中派出所所長蔡明松獲悉查獲黃女後，將計就計，由黃女持續和上手連絡面交，果然釣出車手頭，楊姓車手頭遠從台南開車來台中收錢，接著還要再去台北收，不料栽在台中警方手裡，訊問後將2女依詐欺罪嫌送辦。

警方從黃女帳簿內的160多萬元中，查出有9人被騙匯入，其中1人金額高達90萬元，好意通知他可以拿回被騙的錢時， 對方還不知被騙，還辯稱「我沒有被騙，是真的有投資」。這9人都是透過YOUTUBE影片中間穿插的小額投資基金廣告上當匯款。