「投資2百萬買黃金」卻一問三不知　退休公務員險遭詐

▲台中警方接獲行員通報，成功阻詐2百萬元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市80歲張姓男子誤信網路投資群組，要到銀行提領現金200萬元購買黃金，但是警方詢問後破綻百出，連哪家銀樓都說不出來，經員警及行員不厭其煩勸說，生性固執的張男才放棄提領；1名網友得知高達2百萬的詐騙金額後不禁咋舌，他月薪才3萬多，1次就被騙這麼多，他得不吃不喝5年才能被騙。

台中市警察局第二分局永興派出所警員陳育擇、鄭惠珮，日前接獲台北富邦銀行行員報案，有名男子一次要提領現金2百萬元，男子雖說是要購買黃金，但語焉不詳，機警的行員於是報警。

張男是公務人員退休，他堅稱提領200萬元是要投資黃金，但員警詢問是向哪一間銀樓購買？購買數量？家人是否知道此事？張男都無法交代清楚，且不願意提供手機對話紀錄，張男還辯稱，他又不是3歲小孩，有自己的判斷力，堅持自己沒有被騙。

機警行員表示，在幫張男辦理提領程序時，不小心瞄到張男手機的對話紀錄，看到「你辦好了嗎」，懷疑張男可能遭到詐騙，但員警苦口婆心勸導無效，直到通知張太太到場，張太太也說最近發現先生關注線上投資課程，但丈夫個性非常固執，旁人勸導根本聽不進去，最後經員警一再以案例勸導，張男才終於放棄匯款，保住退休金。