誤信網路投資砸150萬　詐團還約到府收費！他火大報警逮2嫌

▲詐騙集團以LINE群組教學高獲利投資，南投警方緝獲「到府收費」車手送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

曾姓男子日前在臉書上誤信「同信投資股份有限公司」投資廣告，連結加入LINE群組後，依照投資平台教學課程操作，陸續以面交方式交付該公司人員150萬元投資股票，直到要提取獲利時，發現無法提領後才知道遭騙，但詐騙集團成員食髓知味，仍不斷慫恿曾男加碼投資，還表示願主動提供「到府收費」服務，曾男氣結之下求助警方。

南投警分局19日接獲報案後，得知詐騙車手要到曾男住處收取款項，認為機不可失，立即指派員警到場部署埋伏，待曾男與詐騙成員碰面時，立刻現身將28歲嫌犯陳姓男子逮捕，同時也逮捕在外守候接送的30歲司機洪姓男子，並查扣詐騙贓款50萬元，全案將依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦，並持續溯源追查相關共犯。

南投分局呼籲民眾，千萬不要相信網路上的高獲利投資，買賣股票一定要在合法的證券公司辦理；強調高報酬、穩賺不賠的投資都是詐騙，在社群網站等平台看到投資廣告，或是被邀進投資教學群組，務必保持警戒，反覆求證。

警方提醒，遇有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭到詐騙。