台南社安網團隊共識營交流　黃偉哲：精進跨局處整合服務

▲台南市社會局在走馬瀨農場，辦理「2023年度強化社會安全網網絡人員共識營」，邀請行政院林萬億政務委員分享第二期強化社會安全網網絡合作議題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為促進台南市社會安全網各網絡人員共識凝聚與互助合作，社會局21、22日兩天在走馬瀨農場辦理「2023年度強化社會安全網網絡人員共識營」，邀請行政院林萬億政務委員分享第二期強化社會安全網網絡合作議題，社會局、衛生局、勞工局、教育局、警察局及法務部矯正署監獄看守所等網絡單位成員共100人參與。

台南市王揚智副秘書長率社會局盧禹璁局長、衛生局黃文正副局長與各網絡人員交流，並勉勵各單位人員持續加強專業訓練，精進跨局處整合服務。

黃偉哲市長表示，台南市目前已成立12處社會福利服務中心、3處社區心理衛生中心，並透過整合社會福利、衛生、教育、就業、警政等跨體系的網絡合作，為台南市的弱勢民眾服務。黃市長強調，要創造牢固的社會安全網絕非由單一領域單打獨鬥，感謝不同領域的夥伴持續耕耘，期勉透過共識營，能更提升各領域實務工作者「共融合作」觀點，使社會安全網得以綿延永續，協力將台南打造為更美好宜居的城市。

社會局盧禹璁局長指出，行政院於2018 年2月26日核定「強化社會安全網計畫」，2021至2025年賡續辦理第二期延續性計畫，期能透過建構社會福利、衛生、教育、就業、警政等 跨體系的網絡合作，從各面向來解決日益複雜的社會問題。然而因各網絡人員更迭頻繁，對業務不熟悉導致無法提供個案適切服務，影響網絡合作之順暢度，社會局特別辦理此次共識營，提高各跨網絡人員相互認識、建立彼此工作默契，以建構台南市完善的社會安全網。

社會局表示，台南市12處社褔中心目前已服務1752個脆弱家庭，社會安全網工作充滿挑戰，需要網絡成員發揮主動積極以及合作的專業精神，才能有效回應家庭的多元福利需求，希望藉此機會讓網絡成員能更認識強化社會安全網，建立默契與情誼，使台南市社會安全網網絡跨體系及跨局處服務得以更加整合。

此次活動包含促進網絡成員間相互認識的探索共識營、團體聚餐以及培養網絡成員合作默契的趣味小組競賽等，期待成員在參加本次共識營活動後，回到工作職場中能與各網絡間有更好的溝通與互助合作，共同為弱勢家庭努力。