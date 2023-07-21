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台南「麻省理工」大搞麻將睹博　警破門逮人...33「師生」傻眼

記者林悅／台南報導

台南市北區一間棋牌社取美國名校「麻省理工」，吸引賭客上門，生意絡繹不絕，台南市警五分局21日凌晨由五分局長陳宇桓帶同20餘名刑事及制服警力，持搜索票突襲查緝，當場查獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工，及賭客共31人，全案依賭博等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局在北區一間取名「麻省理工」的棋牌社查獲麻將賭博，查獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工，及賭客共31人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局在北區一間取名「麻省理工」的棋牌社查獲麻將賭博，逮獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工，及賭客共31人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，2023年6月間，北區一間棋牌社大張旗鼓招募會員，以廉價提供場地，並代揪牌咖打牌娛樂的名義，卻實際從事麻將賭博不法行為，其棋牌社店名更取同美國名校「麻省理工」，吸引賭客上門，生意絡繹不絕。

▲台南市警五分局在北區一間取名「麻省理工」的棋牌社查獲麻將賭博，查獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工，及賭客共31人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局在北區一間取名「麻省理工」的棋牌社查獲麻將賭博，查獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工，及賭客共31人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局經過訪查蒐證，發現該棋牌社有私下賭博金錢不法行為，即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦及向台南地院聲請核發搜索票，於21日凌晨由五分局長陳宇桓帶同20餘名刑事及制服警力突襲查緝，當場查獲29歲何姓負責人及23歲陳姓員工營業供賭，另外有7桌正在賭博及現場休憩之賭客共計31人，現場查扣賭資新台幣34250元、賭博籌碼3000多張、會員資料405份、賭具麻將26副、電動麻將桌13桌、現場監視器系統及鏡頭、點鈔機、儲值機等物。

▲台南市警五分局在北區一間取名「麻省理工」的棋牌社查獲麻將賭博，查獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工，及賭客共31人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局蒐證期間，發現該棋牌會館係以賭客需先申辦會員，由店家發給會員儲值卡，賭客由店內儲值機投入現金換取相對應之點數及籌碼卡，以取代現金輸贏，事後私下交易賭資，明顯以合法掩護非法手段規避警方查緝，為使賭客有賓至如歸感，皆使用電動麻將桌，現場並有飲料餐點供應，並利用社群軟體隨時更新人數，藉以吸引客人前來，每日賭客絡繹不絕，在短時間內會員數即衝破400人，經第五分局於轄區探訪時發現有異，隨即進行蒐證查訪，待不法事證成熟，即展開查緝行動，而順利一舉查獲。

▲台南市警五分局在北區一間取名「麻省理工」的棋牌社查獲麻將賭博，查獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工，及賭客共31人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

偵辦期間，賭客自認為涉及賭博，以社維法裁罰後就可離去，但該棋牌社屬於公眾得出入場所，依法須以刑法賭博罪送辦，賭客知悉後皆哀聲遍野，認為得不償失；另現場發現1未成年人，經詢問係由成年友人帶去遊玩，第五分局除依法將未成年人送請少年法庭審理並通報兒少保護外，另針對店家涉及賭博及深夜容留未成年人部分，將再通知實際負責人到案說明，並函請市府稽查小組加強各項稽查後另案裁罰。

▲台南市警五分局在北區一間取名「麻省理工」的棋牌社查獲麻將賭博，查獲29歲何姓負責人、23歲陳姓員工，及賭客共31人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳宇桓表示，五分局依據警政署及台南市政府相關治安政策，以「社區警政再出發」及「清源專案2.0」來深入經營社區，針對以掛羊頭賣狗肉這種有高度治安疑慮之店家，立即採取相關蒐證查緝行動，以嚇阻不法歪風，另現為青春專案期間，為保護青少年身心健康發展，也將持續針對是類場所加強臨檢及查緝，並以第三方警政方式報請市府稽查裁罰，以淨化台南市北區治安。

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