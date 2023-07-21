冷氣砸死人！空調公司現場狀況曝光　女職員見記者急喊：老闆不在

▲冷氣砸死人，工人所屬空調公司現況曝光。（圖／記者邱中岳攝，下同）

記者邱中岳、戴若涵／桃園報導

新北市板橋區一處大樓20日下午發生冷氣砸死人恐怖意外！政大21歲黃姓女學生等公車時被砸中頭部，經緊急送醫搶救仍不治。當時在17樓裝設冷氣的工人坦承，不熟悉窗型冷氣的安裝，疑似沒裝好才會釀禍，稍早他所屬的空調公司現況曝光。

回顧整起事發經過，黃姓女大生家住八里，20日與姊姊一同搭車到板橋，要轉車前往新店駕訓班練車，不料，下午1時許於新埔捷運站2號出口附近的公車站牌等公車時，突遭從17樓墜落的冷氣機砸中頭部，當場雙腿骨折變形、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。

而同行的黃姊一開始還以為妹妹只是暈倒，直到見到掉落一旁的冷氣機，才知道妹妹遭約33公斤重的直立式窗型冷氣砸中，趕緊蹲下撫摸妹妹頭部檢視傷勢，並用手機打119報案，立刻進行CPR急救，直到救護車抵達。

當時在大樓17樓施工的31歲李姓冷氣工人初步坦承，以為已經裝好冷氣才會鬆手，不料卻釀禍。據了解，李姓工人16歲就當冷氣學徒，但沒有取得相關執照，對於「分離式」冷氣安裝相當熟練，但對直立式窗型冷氣卻不熟悉，案發當天他還頻頻打電話向同事「問功夫」，被依過失致死罪送辦。檢方訊後以3萬元金額交保，並限制住居。

而李姓工人任職於桃園市蘆竹區一間冷氣空調公司，該公司在事發後不久便關閉臉書粉絲專頁，《ETtoday新聞雲》記者前往公司該址，見工廠空無一人，大聲呼喊後，才有女性職員下樓回應，但聽到是要詢問冷氣砸到人相關問題，隨即稱「老闆不在，不方便回應」，接著便快步走回樓上辦公室。記者再撥打工廠電話，目前均無人接聽，老闆神隱中。