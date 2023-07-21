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冷氣墜落砸死政大女！檢警相驗遺體　高大成曝傷勢「從頭裂到腳」

▲▼板橋冷氣落下砸死政大女，檢方前往亞東醫院相驗遺體。（圖／記者戴上容翻攝）

▲板橋冷氣落下砸死政大女，檢方前往亞東醫院相驗遺體。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市板橋區昨(20日)傳出冷氣墜落砸死21歲正大黃姓女學生意外，今(21日)下午新北地檢署檢方前往亞東醫院相驗死者遺體，家屬也到場，現場十分哀戚。

據了解，家住八里的黃女昨下午與姊姊準備前往新店駕訓班練車，途中行經板橋新埔站轉乘公車，不料在等車時卻意外遭17樓墜落的窗型冷氣砸中，當場重傷倒地，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。而安裝冷氣的工人李男事後也遭帶回派出所，今經檢方複訊裁定3萬元交保，全案朝過失致死方向偵辦。

今下午檢方前往亞東醫院相驗黃女遺體，初步了解，黃女頭部因直接遭冷氣機砸中，受有大面積擦挫傷，且因瞬間重力，導致其雙腿也骨折變形；詳細死因為何，仍待檢方進一步說明。檢方相驗時，家屬也在現場，對於黃女的死亡仍然無法接受，場面十分哀戚。

針對本案，法醫高大成也表示，重達33公斤的冷氣機自17樓高處落下，且砸中黃女頭部，瞬間的重量從脊椎一直壓到腿部、再延伸至堅硬地面，因此會造成死者雙腿骨折、從頭裂到腳。高大成指出，以冷氣機的重量，不要說是17樓，只要從3、4樓高度落下，就有可能壓死人。

▲▼板橋冷氣落下砸死政大女，檢方前往亞東醫院相驗遺體。（圖／記者戴上容翻攝）

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