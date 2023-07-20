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社會 社會焦點 保障人權

殘忍！桃園女遭砍死差點被分屍　行兇男友裁定羈押禁見

▲桃園女移工命案。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園女移工命案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園中壢一位36歲菲籍女移工，19日被發現身中多刀慘死在租屋處床上，女移工的29歲菲籍移工男友被逮後坦承殺人。桃園地檢署19日向法院聲請羈押，法院今(20日)審理時，男移工自承有分屍行為，顯有湮滅證據之虞，且有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。

死者住在桃園市中壢區成章二街，雇主發現她18日遲遲未上班，因此19日前往她的租屋處查看，不料一進門發現她身中多刀陳屍在床上，嚇得立刻打電話報警。警方調查後，認為女移工的同鄉男友涉有重嫌，循線迅速將男子逮捕，男子接受偵訊時坦承用水果刀殺害女友，初步研判可能是因感情因素殺人，詳細犯案動機仍在釐清中。

檢查官19日會同法醫相驗死者遺體，發現女移工的死狀非常悽慘，腹部被剖開導致臟器外流，身體四肢也有被切割的痕跡，顯示兇嫌曾一度試圖分屍死者，認為男移工有串證逃亡之虞向法院聲請羈押。

法院20日法院召開羈押庭，認為男移工坦承殺人之犯行，足認其犯罪嫌疑重大。被告所犯為最輕本刑5年以之重罪，基於人性趨吉避兇之習性，有逃亡之虞，且被告於偵查中有丟棄被害人的手機，並自承有分屍行為，顯有湮滅證據之虞，且有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。

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