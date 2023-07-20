高雄母女配合登革熱噴藥　竟害她曠職損失8千元！衛生局補救了

▲洪姓女子被通知住家要進行登革熱防治工作，衛生所卻說一戶只能一張請假證明。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名洪姓女子家裡養了多隻貓狗，日前她被衛生局臨時通知，隔日住家需要噴藥，她請住在外縣市的女兒回來幫忙，不過衛生所人員卻說「1戶只能給1張請假證明」，害她自己曠職損失薪水、全勤獎金8000元。衛生局表示，將主動聯繫補發公假單，並檢討衛生所人員。

洪姓女子表示，她獨自住在路竹區，一個人養了12隻貓、1隻狗，10日晚上下班時，臨時被通知衛生局隔天要來家裡噴藥，一時之間找不到人幫忙抓寵物、遮蔽家具，所以請住在外縣市的女兒趕回來幫忙。

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洪女說，她和女兒請假都需要證明，但衛生所人員卻說，「一戶只能給一張」，她把唯一一張請假證明給了女兒，自己只能曠職，平白損失薪水、全勤獎金共8000元。

▲衛生局澄清，有親友配合防治工作，一戶不限一張公假單。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，衛生局澄清，在登革熱緊急防治現場，如果民眾配合防治工作前的準備不及，防疫團隊將視現場住家環境狀況，確實有其他親友共同配合處理噴藥防疫事項時，可不限一戶一張公假單，衛生局將主動聯繫補發公假單，並檢討現場衛生局所人員。

衛生局強調，現值登革熱流行季節，需要全體市民朋友共同配合防疫工作，感謝過去大家共同防疫的辛勞一起完成社區防疫工作。