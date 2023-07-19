　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阻絕登革熱　台東縣正式啟動「孳生源清除日」

▲台東縣衛生局於19日舉辦「阻絕登革熱-你我一起來，室內外孳生源清除日」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局於19日舉辦「阻絕登革熱-你我一起來，室內外孳生源清除日」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

南部登革熱疫情升溫，台東縣為全面阻絕登革熱疫情，台東縣衛生局於19日舉辦「阻絕登革熱-你我一起來，室內外孳生源清除日」啟動記者會，邀請各鄉鎮市長及里長出席，由縣長饒慶鈴宣布每週六為縣民居家環境清潔日，活動當天巡視文化里寶桑路神農宮周邊巷弄，並針對積水容器進行巡、倒、清、刷以及住戶宣導。

饒慶鈴表示，根據中央疾管署公布，台灣截至7月17日統計已有477例登革熱個案數，為近10年以來同期最高，且疫情仍處於上升階段，其中台東縣也有2例境外移入個案，但縣內衛生單位一接獲通報個案，在進行疫調後即召集衛生、環保、鄉公所等相關單位，立刻進行孳生源清除及噴藥防治措施，期間也感謝民眾的配合。

▲台東縣衛生局於19日舉辦「阻絕登革熱-你我一起來，室內外孳生源清除日」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴進一步指出，防治登革熱不單只有公部門執行，全民也應共同參與，因此台東縣訂定每個星期六為「孳生源清除日」，大家從自家室內外環境做起，落實「巡、倒、清、刷」執行，「巡」巡視家庭環境及積水容器、「倒」倒除容器積水並倒置、「清」清除不必要的積水容器、「刷」刷除容器上的蚊卵，小小的動作卻是防治登革熱最根本的辦法。

▲台東縣衛生局於19日舉辦「阻絕登革熱-你我一起來，室內外孳生源清除日」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣衛生局呼籲，民眾如有至登革熱流行縣市或國家(如印尼)，務必進行防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用含政府核可的敵避(DEET)及派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊液，以避免被蚊蟲叮咬，如後續有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛及出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員旅遊史及活動史，以利醫師診斷及通報，衛生單位才可盡快完成防治(孳生源調查及化學防治(噴藥))措施。

ET快訊
老婆涉賄選！　議員被判當選無效
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

阻絕登革熱　台東縣正式啟動「孳生源清除日」

戒癮者為康復努力！重返社會常陷孤獨與疏離　支持陪伴是關鍵

台南運將警員攜手接力　助臨盆孕婦7分鐘到醫院...母子均安

台南地院為便利民眾洽公　向台南市政府爭取設立YouBike 租賃站

花蓮購物節開放登錄！消費滿百可抽獎　逾千特約店家參與回饋

全國技能競賽公東高工成績亮麗　1金1銅3優勝2佳作

10年前結緣！許淑華重遊浙江富陽　見證公望兩岸圓緣園落成

墾丁國家公園《燈塔：生命與舞》　舞蹈家簡佩如feat.雕塑家康木祥

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

阻絕登革熱　台東縣正式啟動「孳生源清除日」

戒癮者為康復努力！重返社會常陷孤獨與疏離　支持陪伴是關鍵

台南運將警員攜手接力　助臨盆孕婦7分鐘到醫院...母子均安

台南地院為便利民眾洽公　向台南市政府爭取設立YouBike 租賃站

花蓮購物節開放登錄！消費滿百可抽獎　逾千特約店家參與回饋

全國技能競賽公東高工成績亮麗　1金1銅3優勝2佳作

10年前結緣！許淑華重遊浙江富陽　見證公望兩岸圓緣園落成

墾丁國家公園《燈塔：生命與舞》　舞蹈家簡佩如feat.雕塑家康木祥

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

熊熊閃婚「證婚人是超大咖遊戲董座」關係起底！2女神到場也哭了

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

15歲少女遭朋友性侵放火　全裸扔鐵軌上「一大塊皮膚掉落」身亡

男送貨遇斑鳩降落雨刷上　趕不走！載牠兜風3分鐘

地方熱門新聞

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

迎接世客博　青埔四大建設陸續完工

新北提前完成24組抽水機組更新

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

婦人心臟病突發求救卻報錯地址

南警埋伏查獲白牌車取簿手

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

男久坐農會不走　內埔警出奇招奏效

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

瘤野螟現蹤　高雄農改場籲農友加強防治

更多熱門

相關新聞

全國技能競賽　公東高工成績亮麗

全國技能競賽　公東高工成績亮麗

第53屆全國技能競賽17日於台北南港展覽館閉幕，公東高工學生在眾多技能好手中斬獲佳績，展現了卓越的技術能力和精湛的專業技能。獲獎職類有－家具木工的黃鈺傑－金牌獎、陳祈聖－優勝。粉刷技術與乾牆系統的許愿－銅牌獎。漆作裝潢職類的楊龍懿－優勝、洪佳怡－佳作。門窗木工的歐晉良－優勝、劉鑫然－佳作。獲得國手選拔資格的有：家具木工職類－黃鈺傑、鄭少軒、門窗木工職類－林哲賢、粉刷技術與乾牆系統職類－許愿。

本土登革熱疫情燒！新北主動通報有錢領

本土登革熱疫情燒！新北主動通報有錢領

無人機+光雕音樂會7/20點亮鹿野星空

無人機+光雕音樂會7/20點亮鹿野星空

台東紅烏龍茶∞創新實驗場　波浪屋4號店開幕

台東紅烏龍茶∞創新實驗場　波浪屋4號店開幕

台東縣府推身障職訓　8位學員合格就業全壘打

台東縣府推身障職訓　8位學員合格就業全壘打

關鍵字：

登革熱防蚊台東

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面