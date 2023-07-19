阻絕登革熱　台東縣正式啟動「孳生源清除日」

▲台東縣衛生局於19日舉辦「阻絕登革熱-你我一起來，室內外孳生源清除日」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

南部登革熱疫情升溫，台東縣為全面阻絕登革熱疫情，台東縣衛生局於19日舉辦「阻絕登革熱-你我一起來，室內外孳生源清除日」啟動記者會，邀請各鄉鎮市長及里長出席，由縣長饒慶鈴宣布每週六為縣民居家環境清潔日，活動當天巡視文化里寶桑路神農宮周邊巷弄，並針對積水容器進行巡、倒、清、刷以及住戶宣導。



饒慶鈴表示，根據中央疾管署公布，台灣截至7月17日統計已有477例登革熱個案數，為近10年以來同期最高，且疫情仍處於上升階段，其中台東縣也有2例境外移入個案，但縣內衛生單位一接獲通報個案，在進行疫調後即召集衛生、環保、鄉公所等相關單位，立刻進行孳生源清除及噴藥防治措施，期間也感謝民眾的配合。





饒慶鈴進一步指出，防治登革熱不單只有公部門執行，全民也應共同參與，因此台東縣訂定每個星期六為「孳生源清除日」，大家從自家室內外環境做起，落實「巡、倒、清、刷」執行，「巡」巡視家庭環境及積水容器、「倒」倒除容器積水並倒置、「清」清除不必要的積水容器、「刷」刷除容器上的蚊卵，小小的動作卻是防治登革熱最根本的辦法。





台東縣衛生局呼籲，民眾如有至登革熱流行縣市或國家(如印尼)，務必進行防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用含政府核可的敵避(DEET)及派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊液，以避免被蚊蟲叮咬，如後續有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛及出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員旅遊史及活動史，以利醫師診斷及通報，衛生單位才可盡快完成防治(孳生源調查及化學防治(噴藥))措施。