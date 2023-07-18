按摩妹被阿宏丟包靠警察「一招救援」　女作家驚呆：台灣進步文明

記者許力方／綜合報導

台中市30多歲的林姓女子與網友「阿宏」到嘉義玩，遭到半途丟包，讓她無助地坐在公車亭哭，事後調查發現，她是靠按摩賺錢養家，但「阿宏」跑單，員警獲報後協助申請「川資」幫林女返家，作家、YouTuber「上官亂」得知後大吃一驚，直呼「台灣竟然還有這種制度」的社會服務。

嘉義警方調查，按摩妹林女家住台中市太平區，在交友軟體上認識暱稱「阿宏」的男子，兩人相談甚歡，相約由阿宏載到嘉義遊玩，到了嘉義市後，阿宏竟找理由「找朋友拿東西」，把林女丟包在彌陀路，最後她徬徨無助走到附近公車站，由於身上沒有現金，因此報案請求警方協助返家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中按摩妹在嘉義慘遭丟包大馬路，無助呆坐公車亭痛哭 。（圖／記者翁伊森翻攝）



員警到場後，見林女情緒不穩哭泣，經警方安撫情緒才娓娓道出原委，才知道是被男網友放鴿子，但林女又身無分文無法返家，此時員警靈機一動，想起市府社會處有提供「川資」服務，趕緊返回派出所替林女申請「單程返鄉乘車換票證」，並駕駛巡邏車將林女載至嘉義火車站，讓林女憑換票證取得返回台中的火車票。

從中國嫁來台灣的作家上官亂透過影片分享，認為「阿宏事件」中充滿對女性的刻板印象，不過最讓她大吃一驚的，是在新聞裡發現了一件「不得了的事」，就像發現了一個新世界，是警察怎麼幫助林女的？竟然是幫她申請「川資救助」的社會服務，她第一次聽到這個詞，且一查其中大有乾坤，是全台各縣市社會局的一項服務。

上川亂指出，「川資」是非常古典的用詞，就是盤纏、旅費的意思，有傳統「古道熱腸」的感覺，是台灣非常正統漢語言文化的一種體現，有些派出所沒有考慮到這項服務，就會直接借錢，但川資救助是寫進了立法裡面，過去她在中國遇過「路費詐騙」，如果存在這種制度，這種詐騙就會少很多或完全消失，因此讓她很感慨「原來台灣可以做到這種地步」，同樣事情發生，台灣立法來促成資助。

雖然台灣有這樣的社會救助法，讓她覺得已經是相當進步的文明了，沒想到台灣社會對這種法規的要求更高，很多人還是覺得申請門檻太高，針對低收入戶等，推動修法社會救助法，讓社救法能真正惠及台灣的底層低收入民眾，一點一點去完善，非常觸動她。

針對阿宏事件，嘉義市警方表示，「嘉義市辦理急難救助實施要點」第4點規定，他縣（市）民眾短缺川資者，由嘉義市政府開立「單程返鄉乘車換票證」換取返回原籍地的火車（普通車）或國光客運車票供其順利返鄉。只要是非設籍在嘉義市的民眾，缺乏車資返鄉，可攜帶身分證件，至嘉義市各派出所或社會處辦理，一年得申請一次。