辣妹當卡車司機！「工作半年」爽賺371萬元　休假狂跑趴出國旅遊

▲女子稱卡車司機不但收入好，時間彈性能讓她到處享樂。（合成圖／翻攝自TikTok與IG／the_salty_pinup）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女子艾希莉亞(Ashlea)雖然擁有火辣外型，卻選擇去當卡車司機，而在網路上擁有「最辣卡車司機」的封號，近來她與網友分享工作內容，工作時雖然辛苦，但是工資十分優渥，只要工作半年就能賺到美元12萬元（約台幣371萬元）年薪。

以駕駛自卸貨車為業的艾希莉亞，時常在TikTok上與網友分享她的工作內容，她表示，她曾經連續14天在皮爾布拉(Pilbara)一處礦井工作，每天得凌晨4時起床，在酷熱天氣中工作長達12小時，雖然工作辛苦但能換來高報酬，讓她一年只需要工作6個月，其餘時間可以用來享樂。

艾希莉亞表示，「我的生活真的很棒，有看我頻道的人都知道，我時常參加派對、到各地旅行、在外面吃飯，而我是怎麼實現這個目標的呢？首先，我會排兩班兩休的工作表，每個月都能有兩個星期的休假，這樣讓我有時間去做我真正想做的事」。

艾希莉亞進一步解釋，她剛成為卡車司機時，每小時工資約為美元36.50元（約台幣1,130元），後來她努力讓自己的薪水往上調漲，如今每小時工資漲到美元51.50元（約台幣1,595元），平均一年工資約為美元112,000 元（約台幣346萬元），再加上額外獎金，每年約只要工作6個月，就可賺得美元12萬元。

擅長投資的艾希莉亞還透露，「最近我才剛賣掉一處房產，所以我的銀行帳戶看起來非常不錯」，預計7月底要飛到美國，進行5至6天的旅行，另類工作選擇讓她被網友大讚，「你真的是太帥氣了，現代女性代表」、「好羨慕你的生活」。