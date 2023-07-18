　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辣妹當卡車司機！「工作半年」爽賺371萬元　休假狂跑趴出國旅遊

辣妹當卡車司機　「工作6個月賺371萬元」休假狂跑趴出國旅遊。（合成圖／翻攝自TikTok與IG／the_salty_pinup）

▲女子稱卡車司機不但收入好，時間彈性能讓她到處享樂。（合成圖／翻攝自TikTok與IG／the_salty_pinup）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女子艾希莉亞(Ashlea)雖然擁有火辣外型，卻選擇去當卡車司機，而在網路上擁有「最辣卡車司機」的封號，近來她與網友分享工作內容，工作時雖然辛苦，但是工資十分優渥，只要工作半年就能賺到美元12萬元（約台幣371萬元）年薪。

以駕駛自卸貨車為業的艾希莉亞，時常在TikTok上與網友分享她的工作內容，她表示，她曾經連續14天在皮爾布拉(Pilbara)一處礦井工作，每天得凌晨4時起床，在酷熱天氣中工作長達12小時，雖然工作辛苦但能換來高報酬，讓她一年只需要工作6個月，其餘時間可以用來享樂。

艾希莉亞表示，「我的生活真的很棒，有看我頻道的人都知道，我時常參加派對、到各地旅行、在外面吃飯，而我是怎麼實現這個目標的呢？首先，我會排兩班兩休的工作表，每個月都能有兩個星期的休假，這樣讓我有時間去做我真正想做的事」。

艾希莉亞進一步解釋，她剛成為卡車司機時，每小時工資約為美元36.50元（約台幣1,130元），後來她努力讓自己的薪水往上調漲，如今每小時工資漲到美元51.50元（約台幣1,595元），平均一年工資約為美元112,000 元（約台幣346萬元），再加上額外獎金，每年約只要工作6個月，就可賺得美元12萬元。

擅長投資的艾希莉亞還透露，「最近我才剛賣掉一處房產，所以我的銀行帳戶看起來非常不錯」，預計7月底要飛到美國，進行5至6天的旅行，另類工作選擇讓她被網友大讚，「你真的是太帥氣了，現代女性代表」、「好羨慕你的生活」。

@the_salty_pinup Replying to @d.unno_spano Bit of a roller coaster but hope I answered HOW #fifo #fyp #mining #travel #rnr #womeninmining Cheap Thrills-Sia Sean Paul - Ellen's Betta
ET快訊
出門前擁吻成永別！　新婚8月妻走斑馬線被撞死
「國中後沒自己洗過頭」　她曝高規格生活：想有錢，要先學會不省
快訊／16:29規模4.2地震　最大震度4級
快訊／中台灣雨彈最猛「大雷雨襲4縣市」　示警區域出爐
踩破內臟虐到死！　狠心保母夫妻虐死3歲童
三上悠亞最終作品公布！　達人驚：完全燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊樂設施安全帶鬆脫　10歲童半空「被拋出座位」全身骨折搶救中

情侶出國度假吵架！男活活勒死女友　屍體埋在「祖母家花園」

24歲女海邊慢跑突然遭4狗攻擊　她緊急「跳海逃命」仍被恐怖撕咬

暴風雨差點被兩道閃電劈中　女逃死神躲進商店「幸運中155萬元」

18歲女海灘被帥哥搭訕　回房間發現「還有5男」慘遭集體性侵

27歲女和尪在岩石上拍照　3孩目睹她被「巨浪捲走」最後畫面曝光

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

42年來首次！美「戰略核潛艦」停靠南韓釜山　展現核威懾承諾

東京街頭傳中國辣妹「踹警察」　拳打腳踢25秒片曝！拍攝者也被打

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

42年來首次！美「戰略核潛艦」停靠南韓釜山　展現核威懾承諾

東京街頭傳中國辣妹「踹警察」　拳打腳踢25秒片曝！拍攝者也被打

客機飛一半逃生梯掉下來！砸毀民宅　降落才知事情大條

辣妹當卡車司機！「工作半年」爽賺371萬元　休假狂跑趴出國旅遊

媽媽請脫衣舞孃替18歲兒慶生　「巨乳妹磨蹭坐大腿」兒子反應羞爆

疫情救援包機1趟30萬！　越南最貪官「收賄5600萬」遭檢求處死刑

暴雨時「打高爾夫」　大邱市長挨轟失職反嗆：周末為什麼不能打球？

教堂淪炮房！南美情侶半裸交疊摩擦　民眾圍觀笑翻：上帝賜福

新洋投艾里歐初登板5局失1分　兄弟二軍2比3不敵台鋼

看到員工來上班！店狗汪「飛撲扭屁股」熱情歡迎　咬娃娃邀陪玩

女童怕孤單…大哥哥陪聊誘拍裸照　溜進她家猥褻下場慘

台股今跌106點！金管會：今年表現亞股第二　緊追日本

挑戰刷新美聯紀錄！美媒曬同期數據　大谷竟更勝上季法官

笑著揶揄林為洲　陳建仁：國民黨有現成內部性騷調查失敗例子

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死　悲痛夫重返現場憶亡妻

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

未兩段式左轉！新北騎士被撞飛　轎車90度翻覆撞樹…波及7車

國際熱門新聞

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

川普：台灣奪走美國半導體業工作　我們早該阻止他們

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

媽請來脫衣舞孃替18歲兒慶生　巨乳晃動羞爆

俄國宣布　中止「黑海穀物協議」

最後1人尋獲　南韓隧道增至14死

4歲孩沒見過爸　妻收老公親密照心痛離婚

全球十大美食機場　桃園機場第3名

俄羅斯集結逾10萬大軍　對烏克蘭東北部發動攻勢

男救野生小鹿一命　遭公司開除

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

第一代iPhone拍賣飆590萬元　16年翻漲317倍

印度客機起飛　驚傳乘客手機爆炸

更多熱門

相關新聞

女海邊慢跑遭4狗攻擊　「跳海逃命」仍被咬

女海邊慢跑遭4狗攻擊　「跳海逃命」仍被咬

澳洲昆士蘭一名24歲女子在海邊慢跑時，突然遭到4隻流浪狗攻擊，她為了躲避致命攻擊倉皇逃到海中，沒想到4狗也追到海裡面繼續圍攻，後來被開車路人幫忙才總算嚇退流浪狗，送醫發現她的四肢和身體多處都有咬傷。

巨大不明物體突現澳洲海灘　警方列危險物

巨大不明物體突現澳洲海灘　警方列危險物

Nissan跑車車頭全毀高價拍賣

Nissan跑車車頭全毀高價拍賣

英國簽署CPTPP協議　預計2024年全面生效

英國簽署CPTPP協議　預計2024年全面生效

男子海上漂流2個月　吃生魚喝雨水獲救

男子海上漂流2個月　吃生魚喝雨水獲救

關鍵字：

辣妹卡車司機The Salty Pinup澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面