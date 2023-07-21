同時提供2種照顧者支持服務！下半年試辦「長照+身障」家照共融據點

▲衛福部長照司司長祝健芳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為擴大長照與身障家庭照顧者支持服務效益，衛福部長期照護司司長祝健芳今（21）日表示，今年下半年推動「長照與身障家照據點共融試辦計畫」，以新設據點的模式，複合提供身障與長照服務，目前已鎖定10縣市政府，最快7月底公告計畫內容。

家庭照顧者肩負起照顧家中失能、身心障礙家人的責任，但每個家庭面臨狀況不同，有人受限傳統孝道觀念或者長輩拒絕服務、家人照顧衝突等等因素，不時有照顧者崩潰或引發憾事的事件發生。

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衛福部長照司與家庭照顧者關懷總會今天(21日)共同舉行記者會，提出「長照平安五守則」，鼓勵家庭照顧者能自我覺察、勇於求助，除了善用政府資源安排照顧替手外，也要多走出來轉換空間、轉換心情，練習做好交接計畫，找回喜好與自己的人生。

因應越來越多的家庭照顧者需求，國內目前已經有121處家庭照顧者支持服務據點，身障照顧者服務據點則有42處。祝健芳表示，由於一個家庭內可能同時有身障與長照的對象，過去都是雙軌並行、各自佈建，下半年規劃推動「長照與身障家照據點共融試辦計畫」，讓一個據點可以同時提供兩種資源，共同服務長照服務對象與身障者之家庭照顧者支持服務，提升服務效益。

祝健芳說明，長照與身障兩體系有不同的民間組織，其專長也不同，後續會整合有需要的專業知能，瞭解兩種體系的資源，進一步培訓工作人員，以新增佈點方式來設置。衛福部已經鎖定10個地方縣市政府，盤點轄區內兩個體系有意願投入的民間組織，預計7月底之前公布計畫，之後歡迎地方政府找尋合適地點與願意承接的民間機構，進一步提案設點。