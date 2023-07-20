配合警方行動釣出色狼！13歲女上車遭性侵　他完事才被逮捕

▲小美被張男威脅進行性交易，求助警方幫忙後仍被得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者鄒鎮宇／綜合報導

逃園一名張姓男子透過交友軟體結識13歲少女小美（化名），並以對方的私密照威脅性交易，讓小美怕得報警。沒想到，小美配合警方行動約張男碰面時，竟被張開車載走並強迫口交，直到張男將車開回原地後才被員警逮捕。桃園地院依違反兒少性剝削防制條例等判處8年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，張男2020年透過交友軟體結識小美，並以5000元為代價要求性交易，得到小美同意後又先要求小美先傳一張私密照。事後，兩人約好碰面性交易，但小美卻未到場，讓張男氣得在網路散步小美的私密照，以此逼迫小美與他進行性交易。

小美不斷被張男威脅，怕得求助警方，並在警方指示下約張男碰面進行性交易。沒想到，張男開車抵達後，看到小美時竟逼對方上車，並立刻往前方開2、300公尺後停下，逼迫小美幫他口交。當下，小美不知道張男將車開到哪，又擔心有生命危險，才在擔心害怕之下配合，結束後張男將車開回原地要放小美離開，此時員警現身敲窗，將張男逮捕。

▲警方表示，事前多次告知少女不要單獨上車，發生狀況時衝出已追不上張男的車輛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



法官認為，張男明知少女年僅13歲，對性自主及判斷能力均尚未成熟，竟引誘對方拍攝私密照，還威脅有對價性交行為，影響身心健康及人格發展，更可能扭曲小美的正確性觀念及金錢價值觀，同時破壞社會秩序及善良風氣，所為實不可取。

法官表示，但張男犯後除了否認脅迫性交意外，其他犯行都坦承不諱，且與小美的法定代理人達成和解、賠償，因此依違反兒少性剝削防制條例等判處8年有期徒刑，全案可上訴。

據《中時新聞網》報導，警方表示，事前曾多次告知小美不可單獨上車，但對方突然上車的行為讓員警措手不及，用跑的都追不上張男的車輛，掉頭回去要開偵防車時，才看到張男開回原地，隨即將其逮捕。