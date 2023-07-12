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大陸 大陸焦點 特派現場

教練帶4人潛水1小時後失聯　漂海上12小時奇蹟獲救

▲5名失聯潛水客被救起前，已在海上漂流12小時。（圖／翻攝都市快報）

▲5名失聯潛水客被救起前，已在海上漂流12小時。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東惠州一名潛水教練9日帶領學員當地雙月灣海域潛水，包括教練在內，共有3男2女在上午11時左右下潛，另有三人在船上等待。這五名潛水人員原計劃在12時左右上浮，但下水1個多小時之後，船上同伴沒有發現五名潛水人員上浮，便緊急尋求協助，直至下午16時，當地海事局及相關單位也派出海巡船艇加入搜尋仍無果。

▲5名失聯潛水客被救起前，已在海上漂流12小時。（圖／翻攝都市快報）

《上觀新聞》報導，晚上23時05分，在惠州海事局的指揮下，「和聯油19」船艇在模擬漂移路徑上發現可疑燈光並報告。隨後，「海巡0938」船在針頭岩東北約20海里處將5名失聯人員全部成功救起。經檢查，五人生命體徵平穩，救援人員將獲救者轉移上岸並送醫檢查。

據了解，這五人從失聯到被尋獲，在海上漂浮超12小時，讓外界認為相當驚奇。當地一家潛水俱樂部工作人員表示，失聯人員被發現時，都是在海上漂著，「大星山那邊海域水流比較大，他們背的氧氣瓶，通常也就能用一兩個小時。」

▲5名失聯潛水客被救起前，已在海上漂流12小時。（圖／翻攝都市快報）

至於漂流這麼長時間，外界也好奇，長時間漂流會不會造成失溫現象？對此，另一名工作人員表示，潛水中往往感到非常冷，通常潛水會穿上濕衣，可以在體表和衣服之間形成一層水膜，減輕體表和水之間的熱量傳遞，有一定的保暖作用，「除了有一定的保暖效果，濕衣還可以減輕身體的浮力。」

至於這五人的失聯原因及相關情況，惠州市應急管理局辦公室相關人員表示，相關部門還將繼續調查，對於失聯是否因「通訊工具沒信號」則要進一步確認。

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