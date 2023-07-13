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10人縱走南三段！領隊高山症發作「上吐下瀉」　直升機吊掛送醫

▲登山領隊於馬路巴拉讓山三叉營地突發高山症，空勤總隊直升機成功吊掛下山就醫。（圖／花蓮消防局提供）

登山領隊於馬路巴拉讓山三叉營地突發高山症，空勤總隊直升機成功吊掛下山就醫。（圖／花蓮消防局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局13日上午8時左右，接獲南投縣消防局通報，一隊10人的「南三段」縱走登山隊，7 ／7日從郡大進、7 ／16日從瑞穗出，但領隊疑似高山症，持續脫水，並有上吐下瀉，全身無力，頭暈等情形，消防局協調空勤總隊派遣直升機後，於13日上午成功將這名領隊吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局指揮科獲報後，立即派遣轄區大隊預做救援準備，由於患者狀況未緩解，僅能緩慢行走。考量高山症需緊急下降高度，避免傷情惡化，花蓮消防局立即報告消防署申請航空器支援吊掛。

13日上午9時許空勤總隊直昇機起飛，前往事故座標現場且順利發現該名患者位置，成功將患者吊掛救出，航空器定向後送至德興運動場，同時由救護車緊急送往花蓮慈濟醫院治療。

消防局表示，所幸事件在可通聯的區域，該隊伍臨危不亂經與該局指揮科取得通聯後，且依照該局指揮科規劃縝密的緊急避難指引及提供吊掛區域座標，順利完成此次的救援任務。。

花蓮縣消防局提醒，登山活動充滿不確定風險，民眾登山前務必考量自身體力、依天候選擇適宜服裝，即便是安排輕裝單攻行程，也應準備可供緊急過夜的設備（如求生毯、可緊急生火的器材、雨衣、禦寒外套、行動糧）、頭燈、求生哨，同時擬定登山計劃、備援方案，並準備具GPS定位功能的通訊設備。

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