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夫妻吸金39億逃泰21年...落網回台1天法官放人　雄檢抗告理由曝

▲▼陳智燦、劉美雪虛設列治文公司吸金詐騙39億元，遭通緝20年在泰國落網將解送回台。（圖／調查局提供）

▲陳智燦、劉美雪虛設列治文公司吸金詐騙39億元，遭通緝20年在泰國落網將解送回台。（圖／調查局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

64歲陳智燦和57歲劉美雪夫妻2000年和其他多名共犯虛設列治文公司，吸引超過4千名投資者誤信投入，吸金將近40億，兩人逃亡泰國21年後，調查局透過管道將夫妻兩人押回台灣，但高雄地方法院召開羈押庭後，將兩人無保請回，但要求兩人每天到前金分駐所報到，限制出海出境。對此，高雄地檢署提出抗告，表示他們有逃亡事實、動機以及資力。

高雄地檢署20日表示會提出抗告，認為這對夫妻：「相關共犯均已經法院判決確定，並經法院認定被告2人亦為共犯，足認犯罪嫌疑重大，且被告於審理中潛逃20餘年始遭緝獲，2人在國內又無固定住居所，相關犯罪所得亦未查扣，有逃亡之事實、動機及資力，應有再嘗試逃亡之可能，故非予羈押顯難進行日後審判、執行程序，而有羈押之必要性」

陳智燦、劉美雪夫妻倆在香港虛設列治文信託有限公司，對外佯稱該公司係歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行之子公司，以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利二成以上為號召，在臺灣各地以傳銷方式吸引民眾投資。

▲▼ 陳智燦、劉美雪非法吸金近39億，在國外流亡20多年後於泰國曼谷被逮。（圖／調查局提供）

▲陳智燦、劉美雪虛設列治文公司吸金詐騙39億元，遭通緝20年在泰國落網將解送回台。（圖／調查局提供）

2001年11月間夫妻倆假借列治文公司海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，總計詐得39億餘元，受害者逾4000人，因涉嫌違反銀行法等罪責，經調查局高雄市調查處依法偵辦，並於2002年2月22日移送高雄地檢署，檢察官於同年6月20日起訴，惟陳、劉二人分別於2001年10月間出境後滯留大陸地區未歸，於2002年7月9日發布通緝。

直到今年6月21日，陳、劉夫妻倆在泰國持貝里斯護照以菁英簽證身分提出請求將簽證改為永久居留，泰國移民局對照調查局通報資料察覺有異，遂透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書，提供指紋卡及英文通緝書確認渠等身分無誤，即於6月24日在曼谷住處予以逮捕。

經過與泰國移民局密切協調後，終以驅逐出境方式由調查局法務秘書執行押解2人返國，18日下午搭乘華航班機抵達桃園機場，由高雄市處接押後解送高雄地檢署歸案，由於和陳、劉兩人同案的30名被告中，僅有4人遭判刑確定，且陳、劉兩人已遭起訴，因此全案移審高雄地方法院。

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