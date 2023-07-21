杜蘇芮今生成！彭啟明揭「可能移動路徑」　2地區雨彈來襲

▲杜蘇芮預計在今天白天生成。（圖／中央氣象局）

記者張乃文／綜合報導

輕颱「杜蘇芮」預計在今天白天生成，各國的路徑預測也出爐，其中歐洲系統模擬出的結果，有不少路徑通過台灣。天氣風險公司總經理彭啟明則表示，菲律賓東方海面熱帶低壓在今明兩日可能升級為颱風杜蘇芮，但颱風移動路徑有變，現預報西行過程可能偏北，不確定性仍高，需持續觀察，預估下周一、二會受到影響。

彭啟明指出，熱帶性低氣壓的預測路徑有點變化，生成颱風後會更有參考價值，今明天氣仍有對流陣雨發展，與昨日相似，西半部地區早晨可能有短暫陣雨，至於午後山區及西半部地區還須注意局部大雷雨可能；周末則需注意午後雷陣雨與高溫，部分地區降雨可能延續至夜間。

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彭啟明提醒，下雨前氣溫可能偏高，注意防曬與補充水分需求。菲律賓東方海面熱帶低壓在今、明兩日，可能升級為第五號颱風杜蘇芮，只是移動路徑有變，現預報西行過程可能偏北，不確定性仍高，需持續觀察；他也提到，下周一、二將受準杜蘇芮颱風影響，東南部至恆春半島地區可能陣雨，而其他地區仍須注意午後雷陣雨。

彭啟明強調，下週三後的天氣變動，將取決於颱風位置與移動方向，東半部山區可能有大範圍降雨。他預估，下周在台灣周邊，特別是南方海域風浪可能增強，應持續關注天氣預報。