im.B「34萬法拍威士忌」是假的！　士林分署竟無法處理

▲士林分署拍賣im.B詐騙案主嫌曾耀鋒查扣物，現場買氣超旺。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

檢警在偵查「im.B吸金案」期間查扣大量名牌包、名酒，為了避免價值減損，啟動偵查中變現程序，近日交由行政執行署台北、士林分署拍賣。一名蔡姓男子花34萬餘元買下一支威士忌，卻發現買到假酒。

根據《TVBS》報導，蔡男在法拍花了34萬4千元買下一支日本知名威士忌，該酒為25年分，但氣泡散去的速度快、顏色不自然且有雜質，蔡男前後去了3間老酒收購店，都一致認定是假酒。

蔡男指出，他多次聯繫士林分署，一名黃姓書記官卻回應他無法處理，讓他相當無奈，只希望政府在拍賣前仔細檢查物品。士林分署則回應，沒有收到民眾反應，若有問題將妥善處理。

▲曾耀鋒數支藏酒全被拍出。（圖／記者黃宥寧翻攝）



事實上，過去也有發生過類似事件，房地產達人王子苓名下的愛馬仕柏金包、手拿包與香奈兒外套等7件動產遭到扣押法拍，被民眾以103萬元標得，結果民眾帶柏金包回專櫃保養時，才發現根本是假貨，進而確認其餘6件精品也全是假的。

律師林振煌指出，法院在競標法拍物品時，只是中間人身分，因此不負任何擔保責任，不過法拍公告資訊上寫「鑑定報告初判為正品」，確實可能造成民眾疑慮，民眾只能對鑑定師提出損害賠償。