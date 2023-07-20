冷氣砸死女大生！新埔站店家驚恐還原現場　聞巨響衝出目睹嚇呆

▲現場遺留部份冷氣殘骸。（圖／CTWANT提供）

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新北市今（20）日下午1時許驚傳發生一場恐怖意外！一名21歲女大生在等公車時，突遭17樓掉落的冷氣砸中，當場失去生命跡象，送醫搶救不治，目前警方已將肇事工人帶回偵訊，詳細釀禍原因仍待調查。

據悉，該大樓17樓正在進行安裝冷氣工程，因工人操作不慎造成重達33公斤的窗型冷氣機掉落，砸中正在等公車的21歲黃姓女子並發出劇烈聲響，當下頭部重創昏迷、雙腿骨折癱倒在地，突如其來的砸頭意外嚇壞目擊民眾。

超商店員指出，當時正在店裡處理店務，聽到巨響立馬跑出店外查探狀況，旁邊店家也紛紛奪門而出，發現重傷的黃女癱軟在地，地上還有破碎冷氣機殘骸散落一地，讓大家嚇得趕緊報警求助。

警方趕抵現場後，發現黃女雙腿骨折，已無生命跡象，立刻將女子送往亞東醫院進行搶救治療，卻已回天乏術宣告不治，釀起這場驚悚意外的原因仍待警方釐清調查。

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