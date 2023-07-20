　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區曝

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲熱帶低壓正逐漸發展，預計最快明晨成颱。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員曾昭誠表示，台灣附近雲量稀少，為太平洋高壓所處位置，菲律賓東方的熱帶低壓正在逐漸發展，預計明（21日）晨到白天將發展成今年第5號颱風「杜蘇芮」（Doksuri），但未來發展變異性大，明天天氣仍是午後雷陣雨天氣型態，各地山區、西半部平地都有午後雷陣雨發展，且容易延續到入夜，明天高溫約32至35度。

因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今晚持續針對全台17縣市發布「豪雨特報」，西半部多個縣市出現短延時豪雨，小時累積雨量最大位在台南大內區，達112毫米，另外並針對南投發布「大雷雨即時訊息」，自8時26分持續至9時30分，慎防劇烈降雨、雷擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼大雷雨夜襲南投，「國家警報」響起。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▼氣象局預估「準杜蘇芮」路徑偏南通過。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▼杜蘇芮未來路徑變化大。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼。（圖／翻攝tropicaltidbits）

氣象局預報，明天環境吹偏東南風，台東及恆春半島有零星降雨，各地中午前大多為多雲到晴的天氣，午後雷陣雨機率高，尤其中南部地區及各山區雨勢明顯，容易出現局部大雨，且下雨時間較長，台南以北入夜後仍有局部短暫陣雨。溫度方面，高溫普遍在33到35度，台北、苗栗、台中、雲林、南高屏及東半部局部地區容易來到36度以上。

預計高溫炎熱天氣將持續到23日（周日），太平洋高壓勢力強，各地多雲到晴、午後有雷陣雨，一直到24至27日（下周一至四），不管未來颱風路徑如何走，「準杜蘇芮」將在這段時間最靠近台灣，其外圍環流的水氣可能會為東半部及恆春半島帶來短暫陣雨，西半部地區受外圍沉降影響，多雲到晴且炎熱，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，菲東的熱帶低壓距離台灣約1700公里，目前以時速16公里速度，朝北轉西北西移動，在經過暖海區的滋養之後，明天有機會增強為「杜蘇芮」，預計明天將沿著太平洋高壓邊緣往偏西到西北西方向前進。未來路徑從台灣南方通過可能性仍高，不過預測自24~25日過後不確定仍大，今起到23日則會穩定朝菲律賓東方洋面前進，後期路徑預測仍要持續觀察。

天氣風險公司則分析，準杜蘇芮的西行的路徑將多偏北？將左右台灣各地的天氣型態，不過依目前的路徑趨勢大略估計，熱帶低壓在23日以前，都會在菲東海面發展活動，對台灣沒有影響，下周路徑預報分歧大，預估以偏西路徑通過菲律賓呂宋島進入南海機會較高。東南部、花東至恆春半島地區24至26日（下周一至三）降雨機會高，其他地區則大致是午後陣雨天氣。

▼準杜蘇芮路徑多偏北將左右台灣各地的天氣，下周將變天降雨 。（圖／中央氣象局、日本氣象廳、NCDR）

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／日本氣象廳）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▼準杜蘇芮恐逼近台灣，暴風圈侵襲機率曝。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

ET快訊
快訊／高雄大停電「3338戶一片黑」
周子瑜上億豪宅曝光！
政大女被冷氣砸死　媽淚訴「就這樣少1個小孩」...爸痛心提2
八成胰臟癌患者「都有1症狀」！　醫點名9高風險族群
大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區
快訊／「88會館」風暴決裂學姐　女檢被男警控性騷回擊了
Melody前夫「頻進醫院」爆瘦！　親友心疼幫發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網刷整排反串：支持老闆

快訊／高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應

大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區曝

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網刷整排反串：支持老闆

快訊／高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應

大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區曝

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

陸資來台投資件數年減5成　僑外投增金額逾1924億元

地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

楊紫瓊《威尼斯魅影謀殺案》鬼附身　槓上神探白羅硬碰硬

侯友宜回防本命區！3代新北首長合體　拚藍營團結氣勢

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網刷整排反串：支持老闆

淡水水碓福德宮回饋鄉里　捐贈新北消防1輛災情勘查車

快訊／高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應

刮痧「4種型態」看身體狀況！中醫：出痧多未必比較好

藍723全代會／聲勢疲軟難滅「換侯」聲浪？　侯友宜當自強成關鍵

《疫起》重現封院8月Netflix上線　《本日公休》、《售命》登Disney+

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

芒果專業切法　駐日代表處曝4步驟

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

雙薪200萬卻不敢生！夫妻「不辦婚宴」連蜜月都不去

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

更多熱門

相關新聞

大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市

大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市

午後對流旺盛，雨下不停，氣象局傍晚再對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨訊息，雨勢將持續到晚間19時15分，嚴防劇烈降雨。此外，氣象局持續對17縣市發布豪大雨特報。

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

下班注意！大雷雨襲雙北　警戒區出爐

下班注意！大雷雨襲雙北　警戒區出爐

快訊／國家警報響了！大雷雨襲2縣市　17縣市豪大雨特報　　

快訊／國家警報響了！大雷雨襲2縣市　17縣市豪大雨特報　　

大雷雨往南游擊！開轟2縣市　防劇烈降雨、雷擊

大雷雨往南游擊！開轟2縣市　防劇烈降雨、雷擊

關鍵字：

氣象氣象雲杜蘇芮颱風颱風

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面