大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區曝

▲熱帶低壓正逐漸發展，預計最快明晨成颱。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員曾昭誠表示，台灣附近雲量稀少，為太平洋高壓所處位置，菲律賓東方的熱帶低壓正在逐漸發展，預計明（21日）晨到白天將發展成今年第5號颱風「杜蘇芮」（Doksuri），但未來發展變異性大，明天天氣仍是午後雷陣雨天氣型態，各地山區、西半部平地都有午後雷陣雨發展，且容易延續到入夜，明天高溫約32至35度。

因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今晚持續針對全台17縣市發布「豪雨特報」，西半部多個縣市出現短延時豪雨，小時累積雨量最大位在台南大內區，達112毫米，另外並針對南投發布「大雷雨即時訊息」，自8時26分持續至9時30分，慎防劇烈降雨、雷擊。

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▼大雷雨夜襲南投，「國家警報」響起。（圖／中央氣象局）



▼氣象局預估「準杜蘇芮」路徑偏南通過。



▼杜蘇芮未來路徑變化大。（圖／翻攝tropicaltidbits）



氣象局預報，明天環境吹偏東南風，台東及恆春半島有零星降雨，各地中午前大多為多雲到晴的天氣，午後雷陣雨機率高，尤其中南部地區及各山區雨勢明顯，容易出現局部大雨，且下雨時間較長，台南以北入夜後仍有局部短暫陣雨。溫度方面，高溫普遍在33到35度，台北、苗栗、台中、雲林、南高屏及東半部局部地區容易來到36度以上。

預計高溫炎熱天氣將持續到23日（周日），太平洋高壓勢力強，各地多雲到晴、午後有雷陣雨，一直到24至27日（下周一至四），不管未來颱風路徑如何走，「準杜蘇芮」將在這段時間最靠近台灣，其外圍環流的水氣可能會為東半部及恆春半島帶來短暫陣雨，西半部地區受外圍沉降影響，多雲到晴且炎熱，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，菲東的熱帶低壓距離台灣約1700公里，目前以時速16公里速度，朝北轉西北西移動，在經過暖海區的滋養之後，明天有機會增強為「杜蘇芮」，預計明天將沿著太平洋高壓邊緣往偏西到西北西方向前進。未來路徑從台灣南方通過可能性仍高，不過預測自24~25日過後不確定仍大，今起到23日則會穩定朝菲律賓東方洋面前進，後期路徑預測仍要持續觀察。

天氣風險公司則分析，準杜蘇芮的西行的路徑將多偏北？將左右台灣各地的天氣型態，不過依目前的路徑趨勢大略估計，熱帶低壓在23日以前，都會在菲東海面發展活動，對台灣沒有影響，下周路徑預報分歧大，預估以偏西路徑通過菲律賓呂宋島進入南海機會較高。東南部、花東至恆春半島地區24至26日（下周一至三）降雨機會高，其他地區則大致是午後陣雨天氣。

▼準杜蘇芮路徑多偏北將左右台灣各地的天氣，下周將變天降雨 。（圖／中央氣象局、日本氣象廳、NCDR）



▼準杜蘇芮恐逼近台灣，暴風圈侵襲機率曝。（圖／中央氣象局）

