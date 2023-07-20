諷鄭運鵬徵才廣告「如詐騙集團」　美女發言人挨告認了沒查證

▲新竹市府發言人徐千晴。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市政府美女發言人徐千晴今年（2023年）5月仍擔任民眾黨發言人時，在個人粉專po文嘲諷民進黨立委鄭運鵬服務處的徵才廣告「猶如詐騙集團」，鄭告徐求償60萬元並刊登判決要旨，台北地院今審理，徐的律師承認徐沒先查證當時鄭有無徵人、徐是針對廣告外觀做評論，鄭的律師反駁指出，只要點點看廣告、或打個電話到服務處就能查證，法官勸諭雙方思考能否以徐刪文等方式和解，定於今年9月11日再開庭。

鄭運鵬與徐千晴今都沒出庭，法官確認鄭本件提告的範圍，是徐今年5月3日個人粉專po文，指稱「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」等語，po文並附上「立法委員鄭運鵬桃園服務中心」在人力銀行刊登徵才廣告的網頁截圖。

此事源於民眾黨主席柯文哲今年5月公開表示，低薪是教育出問題、是因為教出來的學生沒有那個價值，鄭運鵬po文以民眾黨用基本工資2萬6400元徵彰化縣黨部祕書一事，狠酸民眾黨的徵人廣告，「驗證柯文哲說用香蕉只能請猴子」的理論。

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

徐千晴在個人粉專po文護主，強調擴大徵才條件高於市場行情、公開透明，鄭運鵬所說職缺是提供給職場新鮮人，求職者自會評估是否合理，徐並以前述「猶如詐騙集團」等語嘲諷鄭。鄭隨即回應「敝辦公室目前沒有徵人」，網友留言也指點徐注意廣告頁面上的「工作機會」欄註明（0），代表當時沒開缺。

徐千晴po文認錯「我的確不應該”只因為”這件事情就將其冠上 #詐騙集團 名號，在此先向鄭大委員致歉。」卻又挖苦鄭運鵬力挺涉嫌抄襲論文的林智堅等往事，鄭認為「斷章取義我還能忍受，無中生有就無法接受了」，要求徐道歉未果，提告主張徐應賠償精神慰撫60萬元、並在個人粉專刊登判決要旨。

徐千晴的律師今在庭訊坦承徐po文前沒查證，但無論鄭運鵬服務處當時有無徵人，都不代表徐po文侵害鄭的名譽，人力銀行網站確實有鄭的服務處徵才頁面，徐合理評論徵才廣告上許多訊息沒提供一事，並非以虛構的言論污衊鄭。

▲徐千晴在個人粉專po文嘲諷立委鄭運鵬服務處徵才廣告「猶如詐騙集團」，被鄭運鵬提告求償。（圖／翻攝臉書粉專《徐千晴 新竹市府發言人》）

鄭運鵬的律師反駁指出，他自己就去網站點點看這則徵才廣告，確認「工作機會」欄註明（0）的時候，是點不進去，再不然徐千晴也可打個電話到鄭的服務處詢問有無徵人，不用花什麼成本又非常簡單，徐事前不查證，卻以煽動言論帶風向，可見是惡意的，且徐被通知po文內容有錯，至今仍不刪除。

法官勸諭雙方當事人都是公眾人物，被批評時應有較大的容忍義務，法官並帶著自嘲的語氣說「如果大家都像法院這樣嚴謹查證，就不會有這麼多事」，他建議雙方思考以徐千晴刪文等方案試行和解，並要求徐的律師具狀說明徐本件po文脈絡，以及請求函詢人力銀行對徵才廣告收費方式想證明什麼事項，定於今年9月11日上午10點20分再開庭。

記者打電話查詢人力銀行刊登徵才廣告收費方式，業務表示刊登廣告後若短期沒提供職缺，可選「暫停」以保留剩餘的付費天數，等到重新開缺才恢復計費。公司徵才廣告頁面在「暫停」期間不會出現在求職求才區域，但使用者若搜尋公司名稱仍可找到廣告頁面，點進去只能看到公司簡介，可讓業主維持公司名稱繼續曝光。