投資「保證獲利」攏係假！嘉義男險投555萬　警約面交逮4車手

▲嘉義中埔分局逮到4名詐騙集團車手。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

詐騙猖獗，嘉義中埔分局7月中旬就接獲3人報案稱遭詐騙，準備約定面交現金，警方將計就計，讓被害人應允見面後，在現場埋伏警力，當場抓到4名車手，後續依詐欺、洗錢罪移送。

中埔分局說明，被害者A、B兩人分別透過LINE、臉書得知股票投資保證獲利等假訊息，準備投入555萬、300萬，被害者C則是遇到詐團假冒檢警，謊稱其涉嫌洗錢防制法，需保管銀行存款共25萬元，所幸3人即時察覺有異，立刻報警。

▲▼7/1逮捕第一名詐騙車手。



警方獲報後決定將計就計，請3人假意配合，見面當天在現場部署警力埋伏，待詐騙車手們抵達面交款項時突襲逮捕，分別在7/1、7/2、7/11順利逮到4名車手，並查扣相關贓證物，後續依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，報請嘉義檢察署偵辦，並持續向上追查集團成員，刨根溯源。

▲▼第2名詐騙車手。（圖／記者翁伊森翻攝）



中埔分局表示，近日詐騙集團通常在社群網站或手機通訊軟體刊登投資廣告，以「提供股票資訊，標榜保證獲利」或撥打電話以「假檢警，需保管帳戶資金」等方式，騙取被害人金錢，致其誤信陸續匯款至指定銀行帳戶，或當面交付現金予詐騙集團成員，造成被害人受騙損失。

中埔分局再次溫馨提醒，目前詐騙手法多元，民眾若接獲詐騙電話或有遭到詐騙之疑慮時，請立即撥打165反詐騙或110專線查證！並需熟記「新世代打詐行動綱領」，策略是「1合、2清、3減、4面加5不」等打詐5法，另遇有新型詐騙手法時，也請記得告訴親朋好友及家中長輩，多一分提醒，少一分損失。