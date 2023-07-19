柯文哲稱「金廈大橋有問題炸掉就好」　鄭運鵬舉1事：保證他不敢

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，稱相信中共會從金廈大橋長驅直入等言論的人是白痴，有問題的話，事先擺炸彈炸掉大橋便可解決。對此，民進黨立委鄭運鵬19日表示，柯文哲在2020年4月時，為了反對中央疫情指揮中心而發明口罩販賣機，但使用後卻是一片罵聲；不過，柯不僅沒有馬上炸掉，甚至偷偷下架，痛批「柯文哲連販賣機都不敢斷然處置了，保證不敢處理金廈大橋。」

鄭運鵬說，不談國防，就講民主社會裡，即使是公認失敗的政策，也沒有那麼容易炸掉。他指出，柯文哲在2020年4月時，為了反對中央疫情指揮中心，天縱英明發明口罩販賣機，但使用後卻是一片罵聲，不僅市民大排長龍，後來還變成公務員站崗指導，自動販賣機變成人肉陪笑區。

「柯文哲有馬上炸掉嗎？他不敢，一直拖到2022年4月，才在大家沒有發現的情況下偷偷下架，200台的千萬公帑就放在倉庫了。」鄭運鵬質疑，柯文哲連販賣機都不敢斷然處置了，何況金廈大橋？若金廈大橋建造了，真有問題的時候，柯文哲保證不敢處理，除非是結構安全問題，若是結構安全問題，那就是弊案了。

鄭運鵬進一步開轟，柯文哲的能耐，就只有嘴巴喊務實衝仇恨值，其實他是藐視各種專業者的經驗值，騙騙每個領域外行人罷了。