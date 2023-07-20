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大陸 大陸焦點 特派現場

傳陸海關「攔截」部分日水產　日媒：未來輻射查驗更嚴格

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲ 圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

聯合國國際原子能機構（IAEA）本月4日發佈福島核汙染水處置的綜合評估報告，認定符合國際安全標準，日本政府計劃最快今年8月啟動排海計畫，引起中國政府強烈不滿。根據《日本經濟新聞》昨19日報導稱，日本內閣官房長官松野博一透露，部分從日本出口的水產品遭中國海關扣留，消息正在核實。一但確認，將是繼中國海關7日「禁止日進口食品」另一項新反制措施。

針對日本政府計劃8月把福島核廢水排放入海，中國海關總署本月7日宣布，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品。如今日本政壇傳出中國海關又祭出最新手段。

綜合陸媒引述日本《每日新聞》稱，「這是由於中國方面的進口食品輻射檢查將更加嚴格。」

報導也引述日本《日本共同社》表示，熟悉雙邊關係的消息人士表示，中國7月初推出的措施延長了日本水產品在中國海關的手續辦理過程，「中國已開始對從日本進口的海鮮進行全面輻射檢測」。此舉被視為對日本核汙染水排海計劃施加壓力。

報導指出，本月早些時候，中國海關表示，將繼續禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸華食品安全，嚴防存在風險的產品輸入。

▲▼南韓大學生削髮抗議，呼籲日本人應把福島核廢水「喝下去」。（圖／路透社）

▲南韓大學生削髮抗議，呼籲日本人應把福島核廢水「喝下去」。（圖／路透社）

截至目前，所有消息未經中國官方證實。中國海關總署官網最新消息停在19日，並未有更新狀態，關於福島核污染水相關內容，也只有7日發布的新聞稿。此外，中國商務部也未有任何更新訊息。

唯一相關，僅中國駐日使館發言人昨針對福島核污染水排海民調做出回應。內容指出「日本內部對於排放核廢水意見大不相同，有超过80%的日本民眾認為政府關於福島核污染水排海的說明不夠充分，只有16.1%的受訪者認為政府的解釋足夠。40%的民眾反對排海，76%的民眾擔憂排海可能導致當地聲譽受損，請問發言人態度？」

發言人指出，「有關調查結果反映了日本國內在福島核污染水排海問題上的強烈質疑和擔憂。」

發言人表示，需要強調的是，日方排海計劃在周邊鄰國同樣受到大多數民眾的堅決反對，也沒有得到國際社會的普遍理解和認可。

發言人強調，我們再次敦促日方正視國內外合理關切和反對聲音，立即叫停排海計劃，忠實履行國際義務，以科學、公開、透明、安全的方式處置核污染水，切實維護海洋環境安全和各國民眾健康權益。

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