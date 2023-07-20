清甜美味料實在　孫家小卷米粉被日本美食雜誌報導

▲台南安平孫家小卷米粉由孫君毅與吳慶芬夫妻共同經營，2人的用心獲得消費者肯定及日本美食雜誌的報導十分開心，希望分享這份「幸福感」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平孫家小卷米粉經營才4年，因湯頭天然清甜美味料實在，受到日本知名美食雜誌「地球的步方」青睞，與台南、安平等多家美小吃美食老店並列報導。

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日本「地球的步方」雜誌，專門報導世界各國、各地區的地方小吃美食，讓日本人可攜帶出國去尋找當地的美食，而這本雜誌為了撰寫2023年7月專門介紹台南美食專刊，於2023年2月至4月派記者到台南尋找美食店採訪，而安平區孫小卷米粉被選中，在安平區同樣被選擇報導尚有周氏蝦捲、安平同記豆花與永泰興蜜餞等知名老店家。

安平孫家小卷米粉是由建平里民孫君毅與吳慶芬夫妻共同經營，他們兩位是從餐飲外行人變成內行人，最主要肯去學習，經過2年的研究，共計4年苦心經營才成為受到日本雜誌認可的台南小吃美食。

孫君毅原本在工廠上班，因左手手掌在上班時不慎被機械切斷，而離開工廠自已創業，因妻子吳慶芬喜歡吃小卷米粉，夫妻倆到處品嚐各家的口感，並在家操作並提供給鄰居品嚐並一再改善。

孫群毅說，他本身因手部受傷，吃了許多抗生素，身體體質受改變，無法接受加工過的調味料或食品，僅能吃原汁、原味的，所以熬製的湯頭是採用新鮮的水果、蔬菜，再加上鹽而以，連醬汁、胡椒粉也是以天然為主，不能有其他的添加物，而小卷是採用遠洋漁船捕獲來的「透抽」，米粉是採用純米的粗米粉，如此經過1年的實驗不斷改進，最後才到安平區安平路開店。

孫群毅說，開店後熬煮的大鍋不是以前在家的小鍋，所以熬煮過程、時間不一樣，於是邊經營邊調整，再經過1年後，湯頭品質才穩定而逐漸受到顧客的好評，在網路的評價是4.8顆星。

孫毅君、吳慶芬夫妻倆的認真經營之下，能獲得顧客的肯定及日本美食雜誌的報導，心中十分開心，他們認為能將天然美食提供分享給大家享用，是一種「幸福的感覺」。