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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再嗆Kolas可悲、笑死人　王鴻薇：從沒看過加害者變被害者發言人

記者蘇晏男／台北報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）與李姓隨扈不倫戀爭議持續延燒，谷辣斯昨指國民黨立委王鴻薇「謊稱」李男元配周女士因她恐嚇才不敢出席記者會，並稱立委傅崐萁是該爭議中的迫害者。對此，王鴻薇今（20日）表示，從沒看過加害者變被害者的發言人，如果谷辣斯要為喊冤，為什麼關閉臉書留言功能，不接受社會檢視？自己這麼心虛，讓她覺得非常可悲。

▲王鴻薇20日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇20日在立法院受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

王鴻薇18日上午臨時喊法原訂當天偕周女士與周女委任律師出席的記者會，王轉述律師說法，指谷辣斯施壓周女撤告，且有人告訴周女，若繼續控告谷辣斯，谷辣斯就會告李男，或告周女侵入住居、強制罪、恐嚇罪等，以致周女很難面對媒體。

但谷辣斯反批王鴻薇是「霸凌者」，並於昨天透過臉書說，王鴻薇記者會被迫取消，疑似為找理由下台階，「謊稱是我恐嚇原告，原告才不敢出席」，根據她與李家人共同的友人轉述，周女稱不認識王鴻薇。谷辣斯也說，傅崑萁涉入了該爭議，在這一波捏造謊言、侵害她名譽的行動中，其中一位迫害者。

對此，王鴻薇20日在立法院受訪時表示，谷辣斯完全逃避現實，請問谷辣斯認不認識周女？有無向周女道歉？怎麼會變成谷辣斯是周女的發言人？「我從來沒有看過一個加害者變被害者的發言（人）」，真的不要再轉移焦點。

王鴻薇說，谷辣斯連續兩天的臉書發文把留言功能關掉，但如果今天要為自己喊冤，為什麼不能接受社會檢視？自己這麼心虛，讓她覺得非常可悲，而谷辣斯把自己形容是被霸凌者，好像整件事是被政治迫害，真的是笑死人了，「妳今天陷入不倫戀」，難道是政治對手可以設的局嗎？谷辣斯真的扯太多，應該回去好好誠實、誠懇面對周女的申訴。

對於谷辣斯點名傅崐萁，王鴻薇說，谷辣斯連續兩天發文，意圖引導該案變成政治事件，但大家都看到谷辣斯跟李姓隨扈間的對話，周女也正式對谷辣斯提告，所以這是私德問題，如果今天是政治迫害，請谷辣斯趕快回總統府當發言人，趕快讓民進黨、總統府還妳清白。

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