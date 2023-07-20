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2女子被逼全裸遊行！噁男集體性侵「不脫衣就殺妳」引爆印度怒火

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲整群男子威逼2名女子全裸示眾，最終集體性侵她們。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）2名女子被整群男子拖著走，在鏡頭前全裸示眾，期間遭不當觸摸與毆打，接著被帶到田地集體性侵，還遭人威脅不脫光衣服就會沒命。相關畫面近期開始在網路瘋傳，整起事件引爆印度社會怒火。

綜合NDTV、BBC等報導，這起事件發生在5月4日，也就是曼尼普爾邦爆發梅泰族、庫基族的騷亂後，2名女子遭到整群男子的威逼脅迫，只能脫光身上衣物，在眾目睽睽之下，全裸遊行。已知兩人曾被威脅，她們若不脫掉衣服，就會沒命。

時隔2個多月，兩名女子全裸遊行的影片開始在網路上瘋傳。依據畫面，她們被整群男子拖著走，身體遭人不當觸摸，接著被帶到一處田地之後，遭集體性侵。原住民部落領袖論壇（ITLF）透過聲明表示，這些男子不顧兩名無助女子流淚哀求，當場伸手調戲、集體性侵。ITLF還說，在這起事件發生之前，有村莊被燒毀，兩名男子遭暴徒毆打致死。

曼尼普爾邦首長辛格（N Biren Singh）已下令警方優先調查此案。婦女孩童發展部長伊拉尼（Smriti Irani）形容，這是一起可怕的事件，且辛格已向她保證，將把加害者繩之以法。總理莫迪（Narendra Modi）也已對此事件做出回應，「我向國人保證，不會有罪犯逍遙法外，發生在曼尼普爾邦女兒身上的事情，永遠不會被原諒。」

曼尼普爾邦警方表示，倖存者歷經可怕的折磨後，過了15天才來警察局，到康波比地區（Kangpokpi）通報這起事件，「我們已經確認這些男子的身分，很快就會逮捕他們。」

報導指出，曼尼普爾邦今年5月爆發種族衝突，至少造成130人喪命，數萬人無家可歸。該邦的梅泰族要求獲得部落地位，進而得到森林土地、政府工作、教育配額等福利，隨後梅泰族與庫基族爆發騷亂，約有6萬人淪為難民。

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