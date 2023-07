印度連日暴雨致災！恐怖土石流奪4命　逾百人活埋9公尺瓦礫堆下

▲印度連日暴雨引發土石流,目前已至少4人死亡。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

印度西部連日遭暴雨襲擊,導致馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)被迫關閉學校、交通中斷。當地一個山村20日更發生了恐怖土石流,造成至少4人死亡,100多人被埋在9公尺深的瓦礫之下。

Major incident of landslide in Maharashtra’s Raigad district in Khalapur. Many feared trapped. Rescue operations on#Khalapur #Maharashtra #landslide pic.twitter.com/HxlRjHTgJb — Purva Chitnis (@ChitnisPurva) July 20, 2023

路透社援引當地官員指出,當地20日午夜,距離孟買(Mumbai)約60公里的伊爾沙瓦迪山村(Irshalwadi)突然發生土石流,導致逾百人被活埋。

A major accident occurred in Maharashtra's Raigad district. A massive landslide buried more than 100 persons in Irsalwadi village. So far, five bodies have been recovered. NDRF rescue operations are underway. pic.twitter.com/rtL70XfYgq — Akshay Redij (@Akzey) July 20, 2023

當局目前已確認有至少4人死亡,救援人員也在大雨中努力翻找廢墟,試圖與時間賽跑,盡快找到倖存者,而受難者的親屬則在山腳下等待親人的消息。

VIDEO | Four killed, many others feared trapped after several houses reportedly collapsed in Khalapur area of Maharashtra's Raigad district due to rainfall-triggered landslide last night. CM Eknath Shinde visited the site earlier today. The NDRF is carrying out rescue operation.… pic.twitter.com/7rRjfAO6iS — Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2023



《印度時報》指出,目前救援隊已成功救出22人。不過一位救援人員告訴路透社,搜救行動十分困難,因為「部分地區的瓦礫幾乎快9公尺深,救援隊必須徒手開挖才能將瓦礫移開」。