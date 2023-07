45年來首次！印度豪雨狂炸　洪水淹到「泰姬瑪哈陵」外圍牆

▲洪水45年來首次淹到泰姬瑪哈陵外圍牆。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

印度北部近日遭逢致災性豪雨,造成嚴重災情,導致數十人喪生,就連世界遺產也受波及,這是45年來首次洪水淹及泰姬瑪哈陵的外圍牆。專家警告,隨著氣候變遷帶來的極端天氣,洪水發生的頻率及嚴重程度也會加劇。

▲洪水淹至泰姬瑪哈陵的外城牆以及後花園。(圖/路透)

根據Business Today、CNN報導,印度恆河支流亞穆納河(Yamuna river)水位上漲至45年來最高水平,一度超過洪災標準線205公尺,來到208公尺,周遭低窪地區都被淹沒。根據官方數據,至少90人因此喪生,超過2萬7000人自受洪水影響地區撤離。

當局表示,由於河水氾濫和排水溝倒灌,導致洪水淹至泰姬瑪哈陵的外城牆以及後花園。不過印度考古研究所(Archaeological Survey of India)表示,雖然洪水淹至陵墓外圍和花園,但泰姬瑪哈陵並沒有受到影響。

After Red fort #YamunaRiver comes to reclaim it's #Mughals era course near #Tajmahal after almost half a century.

A river truly never forgets. #YamunaFloods #YamunaWaterLevel #UttarPradeshFloods #DelhiFloodUpdate #AgraNews #Agra #UttarPradesh #YamunaRiver pic.twitter.com/KxTVh48JU2