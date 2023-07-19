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45年來首次！印度豪雨狂炸　洪水淹到「泰姬瑪哈陵」外圍牆

▲▼印度洪水首次淹到泰姬瑪哈陵外圍牆。（圖／路透）

▲洪水45年來首次淹到泰姬瑪哈陵外圍牆。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

印度北部近日遭逢致災性豪雨，造成嚴重災情，導致數十人喪生，就連世界遺產也受波及，這是45年來首次洪水淹及泰姬瑪哈陵的外圍牆。專家警告，隨著氣候變遷帶來的極端天氣，洪水發生的頻率及嚴重程度也會加劇。

▲▼印度洪水首次淹到泰姬瑪拉陵外圍牆。（圖／路透）

▲洪水淹至泰姬瑪哈陵的外城牆以及後花園。（圖／路透）

根據Business Today、CNN報導，印度恆河支流亞穆納河（Yamuna river）水位上漲至45年來最高水平，一度超過洪災標準線205公尺，來到208公尺，周遭低窪地區都被淹沒。根據官方數據，至少90人因此喪生，超過2萬7000人自受洪水影響地區撤離。

當局表示，由於河水氾濫和排水溝倒灌，導致洪水淹至泰姬瑪哈陵的外城牆以及後花園。不過印度考古研究所（Archaeological Survey of India）表示，雖然洪水淹至陵墓外圍和花園，但泰姬瑪哈陵並沒有受到影響。

科學家長期持續對氣候變遷帶來的破壞性影響發出警訊，極端高溫和創紀錄的降雨，導致亞洲多國皆出現發生嚴重洪災。南韓文化遺產管理局（Cultural Heritage Administration，CHA）18日指出，破壞性豪雨已損壞數十處文化遺產。

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