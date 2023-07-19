印度污水廠「高壓線斷落」電死16人　3國民警衛隊為救1人全慘死

▲印度驚傳「高壓電線斷落」電死16人，3國民警衛隊為救1警察全部慘死。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

印度北阿坎德邦（Uttarakhand）傑莫利縣（Chamoli）一間污水處理廠19日上午發生高壓電線斷落，電線斷落後墜落到一旁的金屬欄杆，造成所有接觸欄杆的民眾全部觸電重傷，事件已造成16人死亡、6人受傷送醫。

綜合外媒報導，發生事故的污水處理廠位於傑莫利縣的阿爾卡南達河（Alkananda）河畔，是印度政府整治恆河計畫中的重點項目之一，不料19日上午廠內變壓器突然爆炸，造成高壓電線斷落砸到金屬欄杆，所有接觸欄杆的人都觸電重傷。

當地官員聲稱，事故發生後，有10人當場死亡，後續有6人傷重不治，目前已有16人死亡，6人仍在搶救中，死者包含1名警員及3名印度國民警衛隊人員，警衛隊人員是在試圖拯救警員時不幸觸電殉職。

▲印度官員表示，傷者被送往擁有更好醫療資源的醫院救治。（圖／路透社）

北阿坎德邦部長達米表示，這是一場令人悲傷的事件，政府人員、警察與國家救災部隊 (SDRF) 已經到達現場，傷者將透過直升機載往擁有更好醫療資源的醫院救治，他也已經指示相關單位徹查事件發生原因。

北阿坎德邦近日不斷降下驚人雨勢，導致阿爾卡南達河水位上漲，加上水庫放水致使情況更加嚴峻，爆炸發生時，工作人員疑似正在廠內處理積水，是否因此導致人員死亡仍待釐清。

