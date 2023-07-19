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教民眾降溫撇步被質疑「違建」　新北經發局急澄清回應

▲▼ 新北市經發局發降溫撇步貼文 。（圖／台北市經發局提供）

▲新北市經發局發降溫撇步貼文 。（圖／新市經發局提供）

記者崔至雲／新北報導

天氣炎熱，新北市經發局先前在臉書上放出教導民眾在室外加掛遮陽棚架等圖片，不過遭民眾質疑「這樣不算違建嗎？」。經發局今（19）日澄清指出，民眾在既有建築物進行節能改善設施，應符合相關法令規定，以免被認定違建而遭拆除，在不影響公共安全、公共交通、公共衛生或市容下，應可免予查報。

經發局在「來趣新北金發局」臉書上PO出，店面玻璃隔熱貼文，教導民眾在室外加掛遮陽棚架，有違建疑慮一事，經發局稍早特別澄清，將原本在臉書的照片換成適合的圖片，並表示，原臉書貼文附圖顯示垂直、其他及水平遮陽形式等圖片，其源自「新北市節能設計指引手冊」之建築節能設計篇，向大眾推廣於建築設計時能先納入節能考量，並依建管相關規定申請建築。

經發局重申，民眾在既有建築物進行節能改善設施，在原建築許可基地範圍內除注重節能功能外，也應符合「新北市合法建築物增設一定規模以下構造物處理要點」等建築法令規定，如「雨遮不得突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線一公尺」、「雨遮寬度以開口左右各50公分為限」以免被認定違建而遭拆除，也需符合社區規約。

經發局強調，為落實淨零碳建築，他們也推動建築物全生命周期碳排管理，今年將完成建築資訊模型BIM（Building information modeling）蘊含碳排評估樣版的建立，113年納入公共工程契約規範，114年鼓勵民間私人建案採用BIM樣版檔進行蘊含碳排評估。

經發局說，未來將持續推廣，在進行建築設計時即納入節能減碳規劃，並提醒民眾在施工前，需確保建築物無公安疑慮，以兼顧節能及符合相關建築法規要點與社區規約。


 

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關鍵字：

降溫撇步違建新北經發局

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