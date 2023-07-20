28歲新婚妻遭撞亡…夫重返傷心地為行人發聲！百萬網紅現身力挺

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北中和1名28歲女子「花花」6月27日過馬路時遭右轉計程車撞上，搶救8天宣告不治。今(20)日花花的先生與網紅Cheap、「行人零死亡推動聯盟」召集人林柏勛等人，於事發地召開記者會說明，提出多項交通改革訴求，「別再將『人禍』視為『意外』！」

▲女子過馬路時遭右轉計程車撞死，蔡姓丈夫與行人零死亡推動聯盟今召開記者會說明。（圖／記者陸運陞攝，下同）



今天一早，「行人零死亡推動聯盟」政策組長林元敏、成員Luna、時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛、景平里里長游一龍以及蔡姓丈夫等人回到花花喪命處，召開記者會說明交通改革訴求。

▲花花丈夫。



蔡姓丈夫忍著悲傷情緒，眼神堅定地想替全台行人捍衛交通權益，他表示第一次看到肇事男子當下不是生氣，更多的是無奈，「政府怎麼會讓這種人上路？」平時就有在關注交通議題的他，沒想到這種悲劇竟然真的發生在自己身上。

時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛怒批，先前政府因應台南3歲女童車禍身亡事件，祭出許多政策，但事實證明罰款增至6千根本0效果。

「行人零死亡推動聯盟」政策組長林元敏更指出，大部分駕駛學開車，流於形式上訓練，卻沒把安全習慣內化在心中。

▲時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛（左）、行人零死亡推動聯盟政策組長林元敏（右）。



身為人母的「行人零死亡推動聯盟」成員Luna帶著孩子也挺身而出，表示自己帶著小孩出門時，也不希望這種悲劇發生，希望台灣道路安全真正落實，行人跟車道分流也好，讓下一代有更好的國家、更好的道路可以行走。

▲百萬網紅Cheap也出面向交通部喊話。



同樣屬於成員的網紅Cheap表示，肇事駕駛69歲還能開車，事實上蠻恐怖的，雖然政府回應今年2月駕駛體檢都通過，理應能夠上路沒錯，但如同蔡先生所說，駕駛反應遲鈍，那應該要有更詳細的規範，才不會有下個悲劇發生。

Cheap強調，過去政府長期不作為導致每年交通亂向節節攀升，這不是一個進步國家該有的水準，世界許多國家經過十幾年的努力，成功改變，聯盟即將在8月20日上凱道遊行，「我們下了車每個人都是行人」，現在台灣也正走在交通改革的路上，希望全民一起重視這個交通暴力，一起為改革奉獻一份心力！