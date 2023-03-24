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苗栗舊山線鐵道自行車將突破200萬人次搭乘　乘客中獎可暢遊日本

▲▼苗栗三義舊山線鐵道自行車超過190萬人次搭乘，業者計畫每增加2萬人次辦一次抽獎活動，突破第200萬人次時送出價值6萬元、暢遊日本的大獎。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗三義舊山線鐵道自行車超過190萬人次搭乘，業者計畫每增加2萬人次辦一次抽獎活動，突破第200萬人次時送出價值6萬元、暢遊日本的大獎。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車從2019年7月正式營運，迄今已經有190萬人次搭乘，業者計畫每增加2萬人次舉辦一次抽獎活動，共計抽獎5次，並在突破200萬人次時抽出價值6萬元暢遊日本的大獎。

苗栗三義舊山線鐵路1998年停駛，苗栗縣政府為活化舊山線鐵道生命力，7年前開始推動鐵道自行車，2019年7月正式營運，疫情期間尚能維持正常營運，目前搭乘人數已經超過190萬人次，成功帶動舊山線周邊地方發展與觀光效益。

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為迎接即將突破200萬搭乘人次，業者特地結合在地店家舉辦5次抽獎活動，預計從搭乘人次達190萬開始，每2萬進行抽獎活動1次，共計抽獎5次，最後在突破第200萬人次時送出價值6萬元、暢遊日本的大獎。抽獎獎項包括：
1. 第1次抽獎獎項：【台北東京雙人來回機票】。
2. 第2次抽獎獎項：【享沐時光莊園渡假酒店住宿券1份】。
3. 第3次抽獎獎項：【蘇維拉莊園住宿券1份】。
4. 第4次抽獎獎項：【泰安觀止溫泉會館住宿券1份】
5. 第5次抽獎獎項：【台北東京雙人來回機票＋日本輕井澤住宿與觀光列車六文乘車券】。

舊山線鐵道自行車為全國首創，藉由行走於鐵軌上的自行車一覽舊山線沿途風光，想拿大獎的民眾趕快網路上訂票就有5次抽大獎、得好禮機會。詳細資訊可洽舊山線鐵道自行車官網：https://www.oml-railbike.com。

▲▼苗栗三義舊山線鐵道自行車超過190萬人次搭乘，業者計畫每增加2萬人次辦一次抽獎活動，突破第200萬人次時送出價值6萬元、暢遊日本的大獎。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗三義舊山線鐵道自行車超過190萬人次搭乘，業者計畫每增加2萬人次辦一次抽獎活動，突破第200萬人次時送出價值6萬元、暢遊日本的大獎。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗三義舊山線鐵道自行車超過190萬人次搭乘，業者計畫每增加2萬人次辦一次抽獎活動，突破第200萬人次時送出價值6萬元、暢遊日本的大獎。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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