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他讚銅板價20元鹹粥！CP值贏翻「阿堂鹹粥」能吃15碗　貼文掀大戰

▲▼他讚台北20元鹹粥店 驚呼阿堂鹹粥價「可買15碗」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲他大推台北20元鹹粥，對比阿堂鹹粥喊「能買15碗」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

台南名店「阿堂鹹粥」本月5日再次調漲，一碗魚肚鹹粥「售價達到300元」引發兩極評價。有網友在臉書分享另一間位在台北市的鹹粥，雖然份量不大但價格只要20元銅板價，非常親民，認為既然阿堂鹹粥賣300元「應該要飽到飛天」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他近日在台北市萬華區街頭閒晃時，在路邊看到一間賣鹹粥的小吃店，於是進去吃了一碗鹹粥，認為份量雖然不大，但味道不錯且一碗只要20元非常親民。

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不過下一句他突然話鋒一轉，提到阿堂鹹粥一碗賣300元，20元鹹粥可以買15碗，認為阿堂鹹粥吃一碗「應該要飽到飛天」、「就算扣除虱目魚肚120元，也是我今天吃的這家的9倍價錢」。

原PO最後說，當然店家愛賣多少，都是老闆的自由，他覺得貴也不會去吃，但前陣子老闆娘說「沒賺錢」、「魚肚賣一片虧一片」，就讓人反感了。

▲▼他讚台北20元鹹粥店 驚呼阿堂鹹粥價「可買15碗」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲有網友認為，兩家店使用的原料不同，不應該單純拿價格做評價。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，有網友認同原PO的想法，「鹹粥就是要這種20元古早味」、「如果你這間店有冷氣，就贏過阿堂鹹粥了」、「我印象中的鹹粥就是20至30元，單賣180元，不如去吃平價鐵板燒」，也有老饕分享20元鹹粥店面的位置，「門町祖師廟對面，位於長沙街二段的店家」。

反對原PO看法的網友則認為，「你這種20元鹹粥的店，賺的都是配菜錢」、「阿堂鹹粥的料比較多，是虱目魚肚加一片乾煎土魠魚肚，總共300元，你這個料不能跟他比」、「都不用比較內容物喔」、「雖然阿堂真的貴，但你拿這種鹹粥來比較也不對，人家的鹹粥是有很多種海鮮唉」。

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