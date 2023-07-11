開箱／今天開賣！超商「59元國民便當」來了　爽吃6道主菜、配菜

▲7-11全台門市今（11）起重磅開賣經典「國民便當」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

超商最經典的「國民便當」終於回歸了，今（11）起於全台門市限量開賣，除了保留經典商品包裝之外，商品風味更是完整復刻，且只要59元就能吃到6道菜，像是豆豉里肌肉、蒜味香腸、青蔥蛋等，趕快衝超商開吃。

7-11於2001年推出在地首款鮮食便當「國民便當」，掀起超商便當銷售熱潮，當時更創下每周銷售上百萬個驚人紀錄；7-11今（11）日起於全台逾超過6700間門市限量開賣最經典的「國民便當」，售價59元，除了商品包裝保留經典貼紙和品牌識別，口味更延續多年前的傳統調味。

▲這款「國民便當」只要銅板價59元。



▲「59元國民便當」一盒就能吃到豆豉里肌肉、蒜味香腸、青蔥蛋、古早味炒酸菜、炒高麗菜Q彈冬粉以及辣味筍尾茸。



這款「59元國民便當」選用在地台南11號米種，整塊無骨里肌肉經8小時以獨家醬汁醃製入味後，再以堅持古法120天釀造的豆豉滷製烹調，呈現排骨鮮嫩口感及傳統風味，再搭配蒜味香腸、香烤蔥蛋，還有爽脆高麗菜拌炒的Q彈冬粉，最後佐以古早味炒酸菜、辣味筍尾茸，總共吃得到6道菜。

▲比薩買1送2。（圖／必勝客提供）

必勝客即日起至7月12日祭出「比薩買1送2」限時優惠，只要於門市外帶1個13吋大比薩就送2個9吋小比薩，最低只要555元就能爽吃，大比薩共有15個經典口味開放任選，小比薩限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇等6款可選，把握機會搶吃，提醒該優惠不適用於板橋車站店。