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鹹粥+魚肚300！阿堂鹹粥闆娘解釋「選配」原因　淚喊：撐得很辛苦

記者林悅、黃資真／台南報導

台南名店「阿堂鹹粥」自去年9月漲價後，本月5日宣布再調漲，一碗魚肚鹹粥飆破300元，引發討論。今(8)日老闆娘終於露面受訪，落淚解釋從來沒有300塊的鹹粥，強調現在仍是虧錢狀態在硬撐。

▲▼ 台南名店阿堂鹹粥更改計算方式，一碗魚肚鹹粥要價300元，老闆娘親自出現解釋。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南名店阿堂鹹粥又漲價，今早客人明顯減少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

疑似受到調漲風波影響，今天阿堂鹹粥一早客人並不多，也沒有排隊的客人，相較過去長長人龍、店內爆滿的盛況反差極大。

 ▲▼ 台南名店阿堂鹹粥更改計算方式，一碗魚肚鹹粥要價300元，老闆娘親自出現解釋。（圖／記者林悅翻攝）

針對此次調漲引起的批評聲浪，老闆娘委屈強調菜單上根本沒有300塊鹹粥，更改點餐方式等同於買車一樣，供客人「選配」有更多選擇，並非變相漲價，前幾天消保官有來，也覺得價錢合理。

▲▼ 台南名店阿堂鹹粥更改計算方式，一碗魚肚鹹粥要價300元，老闆娘親自出現解釋。（圖／記者林悅翻攝）

▲老闆娘王幸鳳解釋從無300元的鹹粥，更改計價方式只是要讓客人有更多選擇。

老闆娘解釋，現在市場一片虱目魚肚要價120、130元，阿堂賣120元，其實是賣一片虧一片，台南又只有阿堂用土魠魚做鹹粥，所以價格會不一樣，而土魠魚正常一片要價400元，但大概只能做一碗粥。

▲▼ 台南名店阿堂鹹粥更改計算方式，一碗魚肚鹹粥要價300元，老闆娘親自出現解釋。（圖／記者林悅翻攝）

▲老闆娘說一片土魠魚肚約400元，大概能做一碗粥的量。

老闆娘哽咽說，很多人不知道他們真的沒賺錢，一直撐著營業是為了對台南傳統小吃的責任、員工的薪水，才能交給孩子繼續傳承，如果真的要賺錢，早在之前有知名度時就加盟，「老闆說，錢夠用就好，但我們一定要守住招牌、傳統的味道」，更提到過去以來因為壓力過大，導致丈夫多次進出醫院。

老闆娘希望沒來過阿堂的網友可以親臨品嚐，跟其他家比較究竟有何不同，「我們一本初心，從未忘記為何經營這家店，從年輕到現在不開放連鎖加盟，不以營利為目的，希望大家讓我們有機會，把最好的鹹粥呈現給各位。」

阿堂鹹粥自5日調整菜單，全面改成單點模式，以原本魚肚粥260元來說，如今改成單點鹹粥（180元）+魚肚（120元），變相漲到300元，引發忠誠饕客怒喊不吃了。而第一時間老闆選擇不回應，後來則在臉書粉專解釋改菜單的原因了，強調「青菜蘿蔔各有所好，喜歡的朋友就點！」也與老闆娘今天的說法相符。

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