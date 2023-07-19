4成掃地機器人不合格！標檢局抽檢1件品質違規「勒令限期回收」

▲4成掃地機器人檢測不合格，消基會提醒消費者，購買有「檢驗標識」商品。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／新北報導

「掃地機器人」已漸漸普及於各個家庭，為確保其安全性，消基會與標檢局合作，隨機購買10件不同廠牌型號掃地機器人並進行檢測，發現共有4件、6項目不符合規定，比例高達4成，標檢局指出，已依規定廢止業者商品驗證登錄，並通知業者限期回收或改正，違者將處以罰鍰，提醒民眾應購買有貼附「商品檢驗標識」的掃地機器人，並檢視各項標示是否清楚。

台灣雙薪家庭多，標榜操作簡單省力省時的「掃地機器人」，更成為主婦們首選，不僅節省清掃時間，同時保持生活品質，若僅從外觀來判斷，消費者實在難辨別其中優劣，消基會與標檢局合作，從大賣場、網路購物平台及3C量販店等販賣通路，隨機購買10件掃地機器人，並針對品質、重要零組件比對、標示查核三大向進行檢測，在今天公布結果。

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消基會指出，10件商品中有4件、6項不符合，「MIRAVAC智慧吸塵機器人」在中文標示、重要零組件比、品質項目檢測，各有一項不符合；「雷姬掃拖地機器人」在中文標示不符；「山水智慧掃地機器人」在中文標示不符；「「roomba 掃地機器人」在重要零組件比對不符。

▲掃地機器人的中文標示不合格。（圖／消基會提供）

標檢局表示，「品質項目」查核不符合規定商品，已依「商品檢驗法」規定，廢止其商品驗證登錄，並通知業者限期回收或改正，違者將處以罰鍰；「重要零組件比對」查核不符規定商品，則要求業者申請核准完成；「中文標示」查核不符規定商品，已依「商品檢驗法」規定，通知業者限期改正，屆期未完成改正者將處以罰鍰，並規定廢止其商品驗證登錄。

標檢局及消基會也提醒消費者，選購及使用市售「掃地機器人」商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」的掃地機器人，並檢視廠商名稱、地址、型號及規格等各項標示是否清楚，以及是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明、方法或注意事項等標示。

標檢局進一步指出，「掃地機器人」已列屬應施檢驗商品範圍，業者應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通商品，標檢局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

▲掃地機器人在品質項目檢測不合格。（圖／記者消基會提供）