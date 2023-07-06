防新竹氣爆重演　消基會籲：瓦斯公司應負擔「全面安裝遮斷器」

▲為防止竹北氣爆類似事件重演，消基會呼籲全面安裝瓦斯遮斷器，費用由瓦斯公司負擔。（圖／記者陳凱力攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹瓦斯公司在6月24日因設備異常導致氣爆，造成16歲陳姓少年嚴重燒燙傷，另外還有5人輕傷，消基會今（6日）指出，為防範大規模瓦斯氣爆事故重演，消基會呼籲應全面安裝瓦斯遮斷器，費用每個約350至400元間，使用年限約在5年以上，所費並不高，卻足以保障用戶身家生命財產安全，天然氣公司應全面負擔該項費用，以保障消費者使用安全。

新竹縣竹北市在上月24日上午陸續發生15件瓦斯漏氣及12件住宅火警案件，這起大範圍瓦斯外洩、氣爆事件，造成7人輕重傷，其中1名16歲少年在臥室睡夢中遭到嚴重炸傷，全身91％燒燙傷。

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消基會今天指出，除了對此事件表達高度關切外，更呼籲瓦斯公司，應緊急加强末端（使用端）瓦斯安全防範措施，包括全面更換用戶的微電腦瓦斯錶外，更應就用戶的灶前開關（包括熱水器及瓦斯爐）加裝超壓及超流遮斷開關閥，以防微杜漸，避免意外事故的再度發生。

消基會也表示，曾經查詢目前超壓及超流遮斷開關閥（又稱瓦斯遮斷器）市場價格，每個約在350到400元間，使用年限約在5年以上，所費並不高，但熱水器及瓦斯爐加裝超壓及超流遮斷開關閥，卻足以保障用戶身家生命財產安全，呼籲天然氣公司實應全面負擔該項費用，以保障消費者使用安全。

另每次氣爆事件，總是造成民眾的重大傷亡及財產損失，消基會也建議，瓦斯業者應高頻率地就各項管線設備、門閥、開關，進行定期、不定期安全檢查，中央及地方主管機關也應定期、不定期地就瓦斯、氣體管線、門閥、開關安全嚴查密訪，建議未來能源管線埋設仍應以埋設在維生管道內，除檢修維護較容易外，也比較不會有腐蝕鏽損或斷裂破損狀況。