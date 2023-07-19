1元冰棒「結帳300元」手法驚呆！作家剛拒絕...秒出現苦主

▲不少市場都會出現這種「1元冰棒」。（圖／韓良憶授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「1元冰棒」的陷阱已行之有年，儘管消保官指出，店家廣告不實的做法，已構成詐欺罪，仍能在市場裡看到類似攤販。作家韓良憶日前就直擊老闆的推銷手法，而她才剛拒絕完，沒多久便出現苦主，讓她不禁感嘆，「雖然不貴，但畢竟不老實。」

韓良憶16日在臉書提到，「前陣子看到相關新聞，今早給我碰上。號稱1枝冰棒1元，我好奇趨前，問說要買到第幾枝才1枝1元，女攤販指著攤上已拆開塑膠袋包裝的冰棒說，1枝都1元，並且拿了1枝請我試吃，我搖頭拒絕。」

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後來看到有人在排隊等結帳，好奇的她便在一旁等著，準備詢問結好帳的客人，「果然，請你到攤位後面打包並付款時，30枝變成300元，雖說1枝10元也不貴啦，但畢竟不老實。只是，話說回來，怎麼有人會相信1枝冰棒才1元呢？連成本都不夠吧？」

對此，網友們紛紛回應，「就算有1元的冰也吃不得吧」、「如果結帳時他告訴妳1支10元，然後妳說不要了，馬上會有很兇的男子過來罵人逼妳買。我80多歲的老媽就被嚇哭過，只好付帳」、「這是行之有年的行銷手法；可惜的是，市場都能容忍這樣的行銷生意手段？還會私底下跟其他顧客說少揭露、少插手，別擋人生意財路」、「不老實的生意人」。

事實上，消保官曾表示，業者應充分揭露產地、價格、計價單位等消費資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔的行為，經勸導不聽可開罰；同時也強調，廣告標示不實的話，涉及詐欺罪，若有進一步脅迫購買的行為，可能涉犯強制罪。

►本文由韓良憶授權引用。