佛寺為實名制吵成一團！比丘尼火爆砸椅　還嗆「要車拼、釘孤隻」

▲南投集集慈德寺法師不滿家屬來訪要實名制，竟爆發衝突。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／南投報導

南投集集慈德寺疑去年因經營火化場爆發利益衝突，遭黑衣人聚集滋事，而後又有法師不滿家屬來訪須填實名制，引爆寺內衝突，一名蘇姓比丘竟威脅寺內保全，要他把登記表上的名字塗掉，不然「大家車拚看看」，曹姓比丘尼則拿椅子扔向管理登記表的紀姓比丘尼，威逼她和警衛交出登記表。事後蘇、曹兩人被告上法院，一審依強制罪，對曹、蘇各處拘役15日、10日，可易科罰金，全案還可上訴。

判決指出，慈德寺曹姓比丘尼的女兒，去年6月13日來廟中拜訪，因防疫需求，被寺中林姓保全要求填寫訪客登記表，引起曹姓比丘尼、蘇姓比丘不滿，認為林姓保全和紀姓比丘尼設下的訪客登記制度不合理，蘇竟威脅保全說「你把名字塗掉就好，不然大家車拚看看」，又跟曹說「打她啦（指紀）」、「釘孤隻（單挑的意思）」，結果曹還真的對紀丟塑膠椅、拍桌，再揮舞塑膠長尺拍打辦公桌，迫使保全交出訪客登記單，紀隨後報警處理。

全案審理時，曹辯稱「我椅子是朝地上丟」，不過監視器錄把兩人犯行通通錄下，畫面中蘇確實對保全咆哮，而曹對紀扔完椅子後，兩人朝在服務台的紀步步進逼，被保全隻身以雙手奮力阻擋，足見兩人以強暴、脅迫行為讓紀和保全交出登記單，壓迫其對於訪客登記單的管理自由，審酌兩人犯後未和被害人和解，一審依強制罪，各處曹、蘇拘役15日、10日，可易科罰金，全案可上訴。