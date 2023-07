開簽書會0人到場「阿伯超落寞」　熱血男PO網一夕衝上熱銷書冠軍

▲華納畢生第一場簽書會幾乎沒人捧場,被熱血男子PO網之後,一夜竄紅。(圖/翻攝TikTok@internetfamouslol)



記者吳美依/綜合報導

美國德州58歲作家華納(Shawn Warner)出版畢生第一本小說,簽書會卻幾乎沒人捧場,獨自落寞坐在桌前。一名熱心網友發現後,決定拍攝TikTok影片幫忙宣傳,竟讓這本書一夕爆紅,並且登上亞馬遜(Amazon)暢銷書冠軍。

網友斯威倫金(Jerrad “Red” Swearenjin)在影片字幕寫道,「我第一次從他身邊經過時,這位新銳作家看起來超級沮喪。所以在我離開這間商店之前,我決定回去看看。」

在他主動攀談下,華納介紹道,這本《莉霍華德與西蒙斯─皮爾斯莊園的鬼魂》(Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor)是他的處女作,內容描述「一名少女與多重人格鬼魂合作,解開她父母謀殺案謎團」的故事。

斯威倫金和同行友人立刻買下2本,並表示會幫忙在社群媒體上宣傳。影片2日被PO上網,迄今累計近1800萬觀看次數,而華納的新書3日登上亞馬遜青少年讀物熱銷榜第一名,在所有類別書籍銷售榜上也都名列前茅。許多網友留言鼓勵,更有不少人稱讚小說非常精彩,讓人一開始閱讀就停不下來,「這本書太棒了!」

幾天後,華納拍攝TikTok影片,感謝全球讀者的喜愛、善意與支持,「我非常驚訝,此刻甚至不知道該說些什麼…發生的事情超乎了我的想像,而我非常感激。」如今,出版商正在籌備有聲書及精裝版,他也考慮未來到更多地方舉辦簽書會。

華納曾經擔任傘兵與小兒科治療師,甚至涉獵電腦科學產業。他說,「在我人生的每一個階段,人們都稱讚我的寫作」,但也認為無法靠著寫作謀生。以前的自己聽信了這種說法,因此一度放棄對寫作的熱情,如今終於實現童年夢想。