開簽書會0人到場「阿伯超落寞」　熱血男PO網一夕衝上熱銷書冠軍

▲華納畢生第一場簽書會幾乎沒人捧場，被熱血男子PO網之後，一夜竄紅。（圖／翻攝TikTok@internetfamouslol）



記者吳美依／綜合報導

美國德州58歲作家華納（Shawn Warner）出版畢生第一本小說，簽書會卻幾乎沒人捧場，獨自落寞坐在桌前。一名熱心網友發現後，決定拍攝TikTok影片幫忙宣傳，竟讓這本書一夕爆紅，並且登上亞馬遜（Amazon）暢銷書冠軍。

網友斯威倫金（Jerrad “Red” Swearenjin）在影片字幕寫道，「我第一次從他身邊經過時，這位新銳作家看起來超級沮喪。所以在我離開這間商店之前，我決定回去看看。」

在他主動攀談下，華納介紹道，這本《莉霍華德與西蒙斯─皮爾斯莊園的鬼魂》（Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor）是他的處女作，內容描述「一名少女與多重人格鬼魂合作，解開她父母謀殺案謎團」的故事。

斯威倫金和同行友人立刻買下2本，並表示會幫忙在社群媒體上宣傳。影片2日被PO上網，迄今累計近1800萬觀看次數，而華納的新書3日登上亞馬遜青少年讀物熱銷榜第一名，在所有類別書籍銷售榜上也都名列前茅。許多網友留言鼓勵，更有不少人稱讚小說非常精彩，讓人一開始閱讀就停不下來，「這本書太棒了！」

幾天後，華納拍攝TikTok影片，感謝全球讀者的喜愛、善意與支持，「我非常驚訝，此刻甚至不知道該說些什麼…發生的事情超乎了我的想像，而我非常感激。」如今，出版商正在籌備有聲書及精裝版，他也考慮未來到更多地方舉辦簽書會。

華納曾經擔任傘兵與小兒科治療師，甚至涉獵電腦科學產業。他說，「在我人生的每一個階段，人們都稱讚我的寫作」，但也認為無法靠著寫作謀生。以前的自己聽信了這種說法，因此一度放棄對寫作的熱情，如今終於實現童年夢想。