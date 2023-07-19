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拿了就走！全台首間「無人超商」在新竹　1秒完成結帳

▲▼7-11與工研院合作在新竹打造全台首間「無人超商」。（圖／7-11提供）

▲7-11與工研院合作在新竹打造全台首間無人超商「X-STORE 7」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

拿了就走！全台首間24小時開張的「無人超商」就在新竹，雖然坪數僅有10坪，但卻販售超過300款商品，鮮食、現煮咖啡、零食或日用品等商品通通都有，且來店完全不需要帶錢包，只要用智慧手機就能入店購物，1秒完成結帳。 

7-11連續六年以一年一店的速度推出6間未來超商X-STORE，今（19）日宣布，與工業技術研究院深度合作，將7-11「OPEN POINT生態圈」串聯工研院「拿了就走解決方案」，以「易體驗」、「可複製」、「高營運」三大特色，打造全台首家24小時開張、沒有母店相鄰的無人超商「X-STORE 7」。

▲▼7-11與工研院合作在新竹打造全台首間「無人超商」。（圖／7-11提供）

▲X-STORE 7 以「隱」像追蹤技術匿名式掌握消費者入店後的購物行為，店內陳列超過300款商品。

▲▼7-11與工研院合作在新竹打造全台首間「無人超商」。（圖／7-11提供）

▲只要35秒、簡單4個步驟，就能做好1杯CITY CAFE，且機台也可使用OPEN POINT APP行動隨時取兌領功能。

「X-STORE 7」為目前全台坪數最小的X-STORE，進駐新竹工研院89館宿舍內，店內提供超過300款商品，無論是鮮食、麵包、乳飲品、零食、糖果、日用品到保健食品，甚至連地方特色名特產、CITY CAFE現煮咖啡通通都有，且最快35秒就能自製1杯CITY CAFE、餐點嗶一下即可自動微波。

至於該如何進入X-STORE 7消費、結帳，7-11表示，只要在入口閘道，持智慧手機開啟OPEN POINT APP內X-STORE專屬QR Code，完成掃碼即可快速入店，並藉由人機綁定匿名式追蹤消費行為，透過「影像」、「重量」、「多重感測」3大智能系統，自動偵測、即時分析顧客從貨架上拿走的商品項目、數量，自動存入顧客專屬的雲端購物籃，離店前透過手機確認個人購物清單並完成「手機自助結帳」即可一秒離店。

▲全家智能咖啡機。（圖／全家提供）

▲全家智能咖啡機。（圖／全家提供）

全家則主要以「NExT POS系統」、「智能咖啡機」、「智能販賣機」與「全智能EC智取櫃」4項科技設備持續擴大測試導入；全家表示，收銀機NExT POS系統2022年進行全面更新，不僅配備直式螢幕的全新系統介面，更有自助結帳、影像辨識及語音查詢等功能，後續將陸續開放自助結帳功能，將有助減緩店舖勞務並有效提升顧客體驗。

自助結帳設備也隨NExT POS系統進行全面升級，目前導入35座機台進行測試，設置店點多以科技廠區、學區、辦公型商圈等瞬間來客數高的店舖為主，並提供多元支付管道；「智能咖啡機設備」則在109年起陸續導入，目前共計設置127座機台、導入123家店舖，消費者可自助兌換全家APP隨買跨店取中購買的咖啡，協助店舖尖峰時刻人潮分流、減少消費者排隊等候時間。

全家指出，在大型科技廠區、辦公商圈導入「左右雙溫層智能販賣機」，兩側分別為4℃、18℃不同溫層，可陳列包含鮮食、小吃、飲料、餅乾、泡麵等超過80款商品，亦可進行商品客製化，並支援多元支付，目前導入超過60座機台。

同時因應網購風潮盛行，全家也在2022年推出「全智能EC智取櫃」，配備常溫冷凍雙溫層，並提供自助寄、取、收送服務，目前已導入至16間店舖，提供小賣家、網購族多元又快速的寄取件方式。

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