進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者楊惠琪攝）

文／中央社

土耳其進口雞蛋有5批檢出致癌疑慮禁藥，農委會主委陳吉仲今天表示，會依約求償。中央畜產會執行長陳中興說，求償超過新台幣500萬元；從土耳其進口只到6月底，之後先買美國雞蛋。

衛福部食藥署18日公布邊境查驗不合格名單，5批中央畜產會從土耳其進口的雞蛋被檢出有致癌疑慮的硝基呋喃代謝物，違反不得檢出標準，共12萬7260公斤遭邊境攔截，沒流入市面。

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陳吉仲接受中央社記者訪問時指出，會依照契約規定求償。陳中興說明，購買雞蛋的契約上有要求必須符合台灣的防檢疫、衛生規定，否則不能輸入，食藥署公布檢出5批土耳其雞蛋有禁藥，除了銷毀，粗估求償金額超過500萬元。

▲土耳其出口雞蛋檢出動物用藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

除了這次驗出禁藥，坊間有民眾質疑土耳其雞蛋比較不新鮮；加上正值暑期，學校午餐暫停，國內雞蛋需求減小。陳吉仲說，7月起進口數量會做調整。陳中興指出，土耳其雞蛋進口到6月底，7月起沒從土耳其進口。

農委會畜牧處副處長江文全、陳中興都說，專案進口雞蛋會優先選擇相對安全的產地。食藥署昨天也對媒體說明，專案進口雞蛋之前就有輸入雞蛋的美國、澳洲、日本產地，合格率很高。對此，陳中興說，日本還在缺蛋，澳洲雞蛋則有少量進口，接下來可能先選擇進口產量較多的美國雞蛋。

另外，江文全說，現在國產雞蛋日產量約11.4萬箱（每箱200顆），離每日需求量為11.8萬到12萬箱還有段差距，所以專案進口雞蛋會持續，目前政策執行期限是到明年6月。

陳中興說明，7月專案進口數量會調降之外，8月起維持每月進口600萬顆，進入秋冬全球會否再受禽流感影響雞蛋產量，而需要增加進口量，待農委會彙整市場需求、國產量能後定案，中央畜產會配合採購。