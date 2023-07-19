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敦煌石窟「千年壁畫雕塑」恐消失！　極端降雨是禍首

▲▼2016年5月，在美國洛杉磯蓋蒂中心（J. Paul Getty Museum）展出的中國敦煌石窟寺第320窟全尺寸手繪複製品。（圖／達志影像／美聯社）

▲2016年在洛杉磯蓋蒂中心（J. Paul Getty Museum）展出的敦煌石窟第320窟手繪複製品。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

綠色和平（Greenpeace）17日報告指出，中國的敦煌石窟正面臨迫切威脅，氣候變遷導致的強烈降雨，導致多處洞穴內的壁畫及雕塑出現惡化跡象，一些文物甚至可能在幾年內消失，其中包括被聯合國教科文組織（UNESCO）指定為世界遺產的莫高窟（Mogao Caves）。

敦煌石窟位於中國西北部甘肅省，最早可追溯至西元4世紀，歷經戰亂、地震、沙塵暴及各種破壞，至今已有超過千年歷史。不過，如今沙漠裡不斷變化的天氣模式，正在對脆弱的壁畫及雕塑造成嚴重破壞。

▲▼2016年5月，在美國洛杉磯蓋蒂中心（J. Paul Getty Museum）展出的中國敦煌石窟寺第285窟全尺寸手繪複製品。（圖／達志影像／美聯社）

▲2016年在蓋蒂中心展出的敦煌石窟第285窟全尺寸手繪複製品。（圖／達志影像／美聯社）

根據綠色和平報告，過去20年裡，甘肅的下雨天數減少，總降雨量卻增加，也就是說，強烈降雨的頻率增加了。該省氣溫上升速度比全球平均值更快，濕度提高也加速壁畫表面鹽分的累積和結晶，進而導致剝落。此外，雨水侵蝕壁畫，洪水及土石流也造成部分洞穴崩塌。

綠色和平北京辦公室高級研究員李兆（Li Zhao，音譯）表示，不論是中國官方或學術界，都越來越關注氣候危機對該國文化遺產構成的威脅，但若談到具體行動，一切都才剛起步而已，「儘管我們持續努力記錄、理解並保存這些歷史片段，它們仍在我們眼前消失。這就是氣候變遷帶來的痛苦現實影響。」
 

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