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大陸 大陸焦點 特派現場

錄音檔曝！陰性淪關方艙　18歲女生崩潰吼：憑什麼把我們拉過來

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸多地因防疫過度導致人民憤怒反彈，更出現「白紙運動」，微博昨（30日）出現一段錄音檔，一名24小時核酸陰性卻連同全班被拉到方艙的18歲女學生，因不公待遇飆罵工作人員，質問「我們是畜生嗎，憑什麼把我們拉過來」，「你以為我害怕你嗎」！

▲▼方艙醫院,大陸疫情,上海,新冠疫情,新冠肺炎,確診,方艙。（圖／CFP）

▲女學生不滿核酸陰性被拉進方艙，天冷發燒了卻連藥品都沒有。（圖／CFP）

甘肅省榆中一中有老師29日表示，學生被拉進方艙後室內溫度過冷，現場沒有取暖設施，學生大多已經發燒咳嗽，「本來生病的她們在零下10度左右的冰窖中抱病掙扎」。微博全網30日開始廣傳一段榆中一中女學生質問方艙人員的錄音檔，女學生質問工作人員，為何2樓的人說有電暖，熱到被子都蓋不住，3樓卻冷成這種情況，設備管控出問題外，連藥品都沒有，只有拉肚子的藥。

「踢皮球踢皮球，我們是什麼，畜生嗎」，女學生表示學校的人大批被拉到方艙，甚至連自己的核酸檢測結果都沒有看到，「憑什麼把我們拉過來」！她表示全班40個人中毫無根據就有30人被拉到方艙，「24小時陰性了都要拉過來，憑什麼！」

方艙管理問題層出不窮，先前也被質疑過是不顧他人自由拿來獲利的「錢艙」，女學生質疑如今蘭州人不願做核酸了，「你們拉不過來了，拉學校是吧！」她幾近崩潰表示，自己今年才18歲，「我的青春剛剛開始，你們要幹什麼？」

事件在微博發酵後引發許多網友轉傳、討論；然而榆中一中校方回應卻說，「經核實，該女生不是榆中縣學生，榆中縣第一中學並未發生此事。」

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