陸名家「肥女」雕塑遭人嫌　網友笑噴：還有比他更奇葩作品

▲廣州白雲機場「肥女」雕塑遭人嫌棄 。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

大陸實行三年疫情防控終於結束，兔年春運迎來大批返鄉人潮。不過，近期廣州白雲機場出現「奇葩」藝術品，主要形象是一個腳踩縫紉機的胖女士，遭到網民批評歧視女性。也有網民列出其他11個怪異雕塑，認為廣州胖女人藝術品根本不算什麼。

最近廣州白雲機場名家藝術雕塑飽受議論，原因是雕塑的女主角太過豐腴，後背明顯有肥肉擠出來，還露出豐滿上圍，引起正反兩面評價，多半旅客認為有損女性形象，也有人覺得這就是藝術，沒什麼了不起。

據悉，這個雕塑作者是大陸名家大師許鴻飛，他的作品曾在英國、美國、義大利、土耳其等國家展出，他曾坦言自己的「肥女」系列是受到大陸畫院院士，中央美術學院教授黃永玉的啓發，從此正式開啓「肥女」系列，很多雕塑都是在戶外展出。

▲孝順豬雕塑被痛批太失敗 。（圖／翻攝百度）

相較許鴻飛「肥女」雕塑，有大陸網友列出11項更「奇葩」藝術雕塑。像是位於鄭州某處廣場，名為《孝順豬》雕塑，原本表達晚輩孝順長輩，給長輩捶背的意思，被外界評論設計和造型有明顯失誤，但迄今為止這件雕塑還立在該廣場。

這件雕塑位於山東開發區內某處，甚至沒有名稱，創作靈感和意義也很空泛，整體造型看起來像是一個發出萬丈光芒的太陽，但被大陸網友吐槽毫無主題性，簡直是「扯淡雕塑」。

▼名列吐槽榜的雕塑，毫無主題性 。（圖／翻攝 百度）

▲烏魯木齊飛天女神評價很普通 。（圖／翻攝 百度）

位於新疆烏魯木齊《飛天》，是大陸目前最高的花堆雕塑，高達18.8米，源自敦煌飛天的形象。但網友傻眼，雕塑比例失調，樣貌不是很好看。

另外，位於廈門《牛壓熊》雕塑，源自是廈門股民集資百萬修建而成，寓意是牛市永遠壓住熊市，整體雕塑具有很強的立體感和質感，牛和熊的樣子也很逼真，位置好像怪怪的。

▼大陸網民認為牛壓熊雕塑姿勢怪怪 。（圖／翻攝 百度）