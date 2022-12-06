「養蚌2年等生珍珠」被友笑！她打開見空殼哭了　結局竟逆轉賺翻

▲女子養蚌殼2年如願生了珍珠。（圖／翻攝自星視頻）

實習記者林郁婷／綜合報導

大陸一名女子買了一個號稱可以生出珍珠的蚌回家，放在魚缸裡面一養就是2年，期間她都不敢打開，最近和朋友談到此事時，女子被朋友嘲笑「可能蚌早就死了」，但她不願相信，回家撈出來一看發現蚌殼有了開口，但裡面什麼都沒有，正當她準備清理養蚌的魚缸時，赫然從底部撈出許多小顆珍珠，讓她相當驚喜。

根據《星視頻》報導，甘肅蘭州一名女子2年前買了一個蚌，據賣蚌殼的老闆說能生出珍珠，但前提是不能擅自打開取珍珠，否則蚌會死去，因此她乖乖聽話將蚌養在魚缸裡面，2年來都沒有動過。直到最近女子才又想起來有這回事，3日時傳訊息跟朋友分享這件事，結果朋友不斷笑她，搞不好其實蚌早就死了，「妳買的蚌會不會已經死了，珍珠變成臭豬，搞不好已經爛掉了，連動都不會動應該早就死了。」女子堅決不相信，決定要拿出蚌打開來看看。

當天晚上她就把蚌撈出來查看，結果發現蚌殼早就開了口，剝開後裡面什麼也沒有，讓她難過直呼，「朋友說的都是對的，自己2年的養蚌計畫失敗了。」

沒想到案情卻大逆轉，正當女子清理魚缸時，結果發現底部有許多大小不一的珍珠，原來珍珠都沉在魚缸底部，讓她又驚又喜，雖然不知道值多少錢，但至少2年的養蚌計畫有所收穫。影片曝光後吸引網友熱議，不少網友也很驚訝本來以為沒有珍珠的蚌，沒想到最後都在魚缸底部。

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