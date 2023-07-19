全國技能競賽公東高工成績亮麗　1金1銅3優勝2佳作

▲公東高工學生參加全國技能競賽成績優異,共獲得1金1銅3優勝2佳作的成績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第53屆全國技能競賽17日於台北南港展覽館閉幕，公東高工學生在眾多技能好手中斬獲佳績，展現了卓越的技術能力和精湛的專業技能。獲獎職類有－家具木工的黃鈺傑－金牌獎、陳祈聖－優勝。粉刷技術與乾牆系統的許愿－銅牌獎。漆作裝潢職類的楊龍懿－優勝、洪佳怡－佳作。門窗木工的歐晉良－優勝、劉鑫然－佳作。獲得國手選拔資格的有：家具木工職類－黃鈺傑、鄭少軒、門窗木工職類－林哲賢、粉刷技術與乾牆系統職類－許愿。

這次的全國技能競賽是公東高工學生展現自己才華的一個重要舞台，年僅17歲的黃鈺傑是全國獲得金牌獎的最年輕得主，在家具木工職類中展現出他細緻的手藝和優秀的設計能力，贏得了評審們高度的讚揚。許愿同學在粉刷技術與乾牆系統職類中亦展現了他對於乾牆系統的精通和創新思維，獲得了銅牌獎的殊榮。

黃鈺傑同學表示：「首先要感謝我的訓練老師－羅正明主任及傅湘涵老師。謝謝他們犧牲假日無私的指導與專業的帶領，讓我在練習的過程中找出問題並改進，他們對我耐心指導和無盡鼓勵，讓我在面對競賽時能有條理的製作、在面對困難時可以迎刃而解。同時，我要感謝我的家人、同學、學長們。他們陪伴著我度過了整個訓練和競賽的過程，我們一起分享著挑戰、困難和成就。在這個過程中，我們相互學習、相互支持，共同成長。最後，要感謝學校及質平基金會的全力支持在材料、設備的供應及關心。這次獲得金牌，對我來說是一種肯定，也是我追尋夢想的一大里程碑，我會繼續保持謙虛的學習態度，繼續在木工領域上持續努力。」

公東高工的校長表示：「技職教育越來越受重視，參賽校數及人數屢創新高，今年成績獲得1金1銅3優勝2佳作的亮麗成績，相當不容易。對於學生們的成績感到非常自豪和高興。他們也將成為公東的驕傲和榮耀，激勵著更多的學生們投身技職領域，追求卓越。相信在師徒制教學的指導下，公東高工的學生將繼續在各個競賽中有輝煌表現，為學校和社會做出更多的貢獻。學校將繼續致力於提升教學質量，為學生提供更多的發展機會和平台，培養更多優秀的技術人才。」